房市／翻身！前鎮、苓雅輕軌沿線交易熱

官方報告指出，高雄市的前鎮、苓雅區受惠於開通不久的輕軌大南環段，無論新建案或中古屋，交易價量均穩定走揚。在地房仲進一步說明，除輕軌題材之外，該區域鄰近當年高雄氣爆路段，經過多年修復、翻新，已有不同面貌，再加上原本人口多、生活機能好，成為交易熱區。
財經中心/綜合報導
2021-08-05 18:30:00
根據內政部最新一期《都市地價指數》，前鎮、苓雅兩區地價指數都較上期上漲，究其原因，前鎮區的光華及瑞隆地區受惠於輕軌大南環段開通，加上交通便利、公共設施與生活機能都很完善，使新建案及中古屋交易情形穩定所致；無獨有偶，苓雅區也受輕軌通車影響，包括英明市場及鄰近區域房地成交量增加、三信家商周邊大樓與透天新建案成交行情佳，以及亞洲新灣區、文化中心鄰近區域，中古大樓與新建案也都交易價量俱佳。
信義房屋光華一心店店長吳光祐表示，繼第一階段輕軌之後，大南環段也於今年初通車，其餘美術館、大順路段也已開始施工；由於是環形路網，整體而言頗為便利，有新站點行經的前鎮、苓雅區自然受惠。
除輕軌題材外，吳光祐指出，交易熱區的光華及瑞隆地區、英明市場、三信家商周邊，位處前鎮、苓雅交界，鄰近當年高雄氣爆區域損毀嚴重的一心、三多、凱旋路段，經過幾年修復，包括地下管線整理及建物翻新等工作，區段已換上新面貌；該區域原本人口就稠密，也鄰近鳳山區，且生活機能成熟，並鄰近新興發展的亞洲新灣區，也是能夠躋身交易熱區，價量俱揚的另一關鍵。
吳光祐也表示，目前區段主力產品可分2至3房大樓、3至4房大樓及透天，分別吸引首購、換屋，乃至於看好當地未來性的外地置產客買進。價格則依屋齡而有不同，15年內大樓單價目前約落在22至28萬，15年以上則約落在17至22萬之間。