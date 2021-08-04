浩子見小孩真情告白哭翻　阿翔卻被愛女「打0分」

這周末即將迎來父親節，節目

《綜藝新時代》特地邀請「浩角翔起」的兒女錄製告白影片，雖然2人一開始以為是整人橋段，不過在浩子一聽到是自己兒子臭寶和Queenie的聲音時，表情瞬間柔軟，臭寶笑說浩子私藏很多紅酒，所以根本不需要贈送，並誇讚他是天使等級的爸爸，讓浩子感動到紅了眼眶。不過阿翔的小女兒卻搞笑地替爸爸打了0分，好在女兒小泡芙、兒子布朗尼給他70分和500分，才讓阿翔收起哭笑不得的表情，整個場面溫馨、逗趣又感人。

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浩子和楊繡惠在節目中被分到要一起捕魚，浩子拿起雪白的漁網，浪漫地發想成婚紗要為楊繡惠披上，未料楊繡惠不但不領情，還私下和製作單位密謀要推浩子下魚池，只可惜正式上竹筏時，楊繡惠忍不住笑場，再加上她動作太刻意，讓聰明的浩子發現不對勁，就對製作單位放話：

「想弄我下水！哼！那有那麼簡單！」此舉也讓和阿翔同船的籃籃，緊張地對著阿翔說

：

「該不會製作單位也要你弄我下水吧！」

▲浩子（右）把漁網當作婚紗，要為楊繡惠（左）披上。（圖／民視提供）

這次

「虱目魚養殖」

職人體驗

邀請有金白虱王、百大神農稱號的職人邱經堯，他一出場就搞怪扮成海賊王，並大喊其口號，讓藝人們全都看傻，訪問過後才知道，原來該地名為海賊窩。值得注意的是，第一個工作職人說要請大家「吃好料」，藝人以為是美味的虱目魚料理，沒想到端上來的竟是魚飼料，讓眾人再次傻眼，

楊繡惠還強餵浩子吃飼料，浩子吃下去後眉頭一皺，居然越吃越順口，還大讚：

「

其實口感還不錯，防疫在家邊看劇邊吃滿適合的！

」

虧說這樣也算找到一個防疫零食的新選擇。