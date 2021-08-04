COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

王子翻唱4語神曲　郭雪芙當專屬日文老師

▲王子（左）、郭雪芙合作翻唱歌曲。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子（左）、郭雪芙合作翻唱歌曲。（圖／喜鵲娛樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-04 21:00:38

邱勝翊（王子）與郭雪芙昨（3日）於社群平台上，發布1支囊括中英日韓4種語言的熱門影視主題曲翻唱，包含了熱門韓劇《孤單又燦爛的神：鬼怪》－《Stay With Me》、日本動漫《鬼滅之刃》－《紅蓮華》、電影《暮光之城》系列－《A Thousand Years》及電視劇《她們創業的那些鳥事》－《在這座城市遺失了你》，因為郭雪芙會一些日文，常常充當日文小老師，提供王子一些發音建議，才得以完成這樣和諧又舒服的《紅蓮華》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王子韓文無師自通。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子韓文無師自通。（圖／喜鵲娛樂提供）
王子與郭雪芙是認識很久的好朋友，兩人都是團體出道，也都有幫彼此站過台，只是一直沒有音樂上的合作，這次電影《山中森林》再相遇，就約定一定要有音樂的合作，才促成首次的翻唱。此次王子深情演唱韓文歌曲咬字自然，被問到是否苦練多時，王子自爆：「其實我沒有學過韓文，真的就是自己一直反覆聽歌，連續2個禮拜每天聽，起床也聽，睡覺也聽，一定要把咬字硬練起來才行。」

▲郭雪芙充當王子日文小老師。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲郭雪芙充當王子日文小老師。（圖／喜鵲娛樂提供）
而由王子與郭雪芙共同參演的電影《山中森林》亦將於近期復拍，兩人都感到既期待又緊張，王子表示：「能在這個疫情尚未完全解除的期間工作，是非常幸福的事情，不論是這次的COVER錄音、畫面拍攝或是後續的電影劇組，所有幕前幕後人員都嚴謹落實防疫，大家真的都辛苦了。」也透露了之後會再推出新的音樂作品跟大家見面。郭雪芙也說明這支合作組曲其實原訂於自己生日6月30日上線，是想跟粉絲們一起分享的小驚喜，但由於防疫考量，才會延期至現在，希望大家會喜歡，也謝謝大家的等待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.62%6.38%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.25%79.75%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.5%37.5%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀