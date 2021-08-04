王子翻唱4語神曲　郭雪芙當專屬日文老師

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王子與郭雪芙是認識很久的好朋友，兩人都是團體出道，也都有幫彼此站過台，只是一直沒有音樂上的合作，這次電影《山中森林》再相遇，就約定一定要有音樂的合作，才促成首次的翻唱。此次王子深情演唱韓文歌曲咬字自然，被問到是否苦練多時，王子自爆：「其實我沒有學過韓文，真的就是自己一直反覆聽歌，連續2個禮拜每天聽，起床也聽，睡覺也聽，一定要把咬字硬練起來才行。」
而由王子與郭雪芙共同參演的電影《山中森林》亦將於近期復拍，兩人都感到既期待又緊張，王子表示：「能在這個疫情尚未完全解除的期間工作，是非常幸福的事情，不論是這次的COVER錄音、畫面拍攝或是後續的電影劇組，所有幕前幕後人員都嚴謹落實防疫，大家真的都辛苦了。」也透露了之後會再推出新的音樂作品跟大家見面。郭雪芙也說明這支合作組曲其實原訂於自己生日6月30日上線，是想跟粉絲們一起分享的小驚喜，但由於防疫考量，才會延期至現在，希望大家會喜歡，也謝謝大家的等待。
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