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根據世衛組織2020年最新數據顯示，肺癌死亡率高居各癌症之首； 2021年台灣癌症死因統計，肺癌亦排名第一，估計台灣每年約新增的肺癌患者高達15,000多人。
癌症希望基金會董事長王正旭表示，許多初診斷的癌友及家屬會自己上網搜尋疾病的相關資訊，但面對零碎、不熟悉且龐大的醫療資訊，是很難讓人快速消化和理解，為能有效協助一年多達15,000個肺癌家庭，在抗癌路上更順遂、更容易取得正確的醫療資訊，在《肺癌攻略》滿兩周年之際，大改版內容幫助病人「懂看、會問、有資源」。
● 權威背書：「台灣肺癌學會」醫師擔任顧問群，提供正確、專業的資訊。
● 清楚易懂：專業醫學資訊搭配圖文說明，將艱澀醫療訊息化繁為簡。
● 資訊完整：彙整各類肺癌治療方式和用藥訊息，定期更新維護資訊不過時。
● 互動引導： 深入淺出的引導，帶領病患與家屬一步步理解治療路徑，精準取得所需資訊。
● 提問協助：就各階段提供可詢問醫護的問題，讓就醫時不再慌亂發問。
● 筆記共享：看診時記錄醫療團隊的建議，輕鬆與家人分享，串起醫病關係，進行更有效率的溝通。
● 全面照顧：串聯「癌症資源網」，提供癌友和家屬常見的保險問題、社會資源、心理諮商、副作用因應方式等，滿足癌友全方位需求。
《肺癌攻略》全新改版 助醫病溝通更順暢
34歲肺癌二期的黃小姐表示，剛確診時十分慌亂，除了GOOGLE醫學相關報導、連各大醫院資訊、醫療期刊，甚至在臉書社團看其他病友分享，資訊琳瑯滿目，讓人無所適從，也無法判斷正確性。而試用《肺癌攻略》後，發現更有效率瞭解疾病，將很多治療、用藥資訊都彙整在一起，幫助她找對資源、問對問題，對初確診的病人來說，是十分好用的工具。
以病人為中心提升知能、促進醫病溝通是抗癌的關鍵！為此，《肺癌攻略》設計有兩種版本：除了Line聊天機器人供病人及家屬方便使用外，另有網頁版供醫護人員運用電腦或iPad引導病人或家屬使用，而附有語音功能，將治療輕鬆念給長輩聆聽，讓醫病溝通更具效率不卡關。
只須在LINE上加入《肺癌攻略》為好友，癌症希望基金會Line@癌症攻略代言人~可愛的”酷樂樂（Kuroro）醫師”會一步步帶領病友了解治療路徑及藥品資訊。「新肺癌攻略」期望能幫助醫病溝通更順暢、共同為醫療做決策，醫病攜手齊心、齊力抗癌。
資料來源：健康醫療網 8月1日世界肺癌日 《肺癌攻略》完整解碼肺癌
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