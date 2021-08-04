餐飲內用逐步解封　侯友宜：若疫情有變「該收就收！」

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侯友宜分析，昨日起開放餐飲的內用，大概有五成的業者開放，但另五成則採觀望的態度維持外帶，市府今日上午派員到早餐店視察，內用與外帶的情形各半，但不是開不開放的問題，最重要的是有沒有做好防疫的措施；目前查察的結果，多以能立即改善的小缺失為主，大致良好，也感謝市民的配合。
侯友宜說，8月8日父親節將屆，很多聚餐的機會增加，尤其適逢周六、假日，提醒大家一定要做好防疫，也以新莊區一戶家庭群聚感染為例，一下子就8人染疫，就是因為家庭聚餐吃飯造成；至於餐飲內用要承擔更多的防疫責任，市府團隊會以比警戒三級更嚴格的態度，面對餐飲內用、逐步開放的解封。
侯友宜認為，新北在觀察的指標中，不會單靠1、2天的確診人數高，但若一個周期內或幾個個案有大幅的變化，造成疫情會有後續的影響，「該收回來就收回來！」現在仍在持續的監測，希望這幾天能更有效穩當的控制疫情，讓市民在開放餐飲的內用後，持續朝正常的生活邁進。
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