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聯手台灣店家　觀光局在日推優惠活動

▲交通部觀光局邀集100家在日本展店的業者，共同推出「台日友好疫起加油謝謝!!」活動。（圖／觀光局提供）
▲交通部觀光局邀集100家在日本展店的業者，共同推出「台日友好疫起加油謝謝!!」活動。（圖／觀光局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-08-04 18:56:30

交通部觀光局今（4）日表示，聯手100家在日本展店的業者，推出「台日友好疫起加油謝謝!!」活動，從8月6日至9月5日在全日本展開，只要活動期間到店家消費，就可以享有該店家提供的消費折扣或是料理升級等優惠。另外，日本消費者可透過IG投稿，上傳照片、以#hashtag關鍵字標記，參加抽獎，即有機會獲贈觀光局、華航、長榮加碼提供的獎品。

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觀光局指出，依據交通部觀光局2017-2019年「來台旅客消費及動向調查報告」，「美食」是日本旅客對台灣最深刻的印象，「購物」則是日本旅客在台期間最主要的活動。台日觀光往來雖因疫情暫時中止，但疫情期間，台日互相幫助、互相扶持，是「患難見真情」真正好朋友的最好證明，政府及民間長期密切交流是帶動雙邊關係更深化的重要力量。

觀光局表示，為了表達台日友好的情誼，一起加油攜手渡過疫情艱難，以及對日本贈送疫苗的謝意，交通部觀光局駐東京辦事處與台灣品牌100家店推出「謝謝」活動，希望結合民間的力量，撫慰思念台灣的心，也表達感謝日本的心意，期待善的循環的力量，成為疫後帶動台日觀光前進的動力。

日本春水堂代表取締役木川瑞季表示，在疫情期間還不能去台灣時，請大家在日本國內品嚐春水堂新創引以為傲的台灣茶和美食。經營面膜、飲品等漢方生活品牌的DAYLILY營運總監王怡婷則希望透過活動表達感謝之外，透過該公司的產品讓更多日本民眾瞭解台灣。

台灣甜公關間鍋小姐也表示，能和台灣企業共同合作，希望向更多日本民眾傳達台灣的魅力。京鼎樓的片岡晃次郎則希望透過小籠包撫慰療瘉思念台灣的胃和心，至於與交通部觀光局合作加油應援餐的林家排骨的社長林宥宏也說，希望透過美味的台式餐點讓在地民眾也宛如身處台灣。「讓更多的日本民眾能更瞭解台灣，知道台灣的魅力，進而到台灣旅遊」是參與活動的合作店家共同的心願。

觀光局駐東京辦事處也進一步說明，這次的活動除了表達對日本的感謝，也慶賀台日選手在東奧賽事取得好成績；活動包括美食及購物二部分，網羅日本民眾熟知的小籠包、珍珠奶茶，到近年大夯的雞排、豆花、文創商品等，多是源自於台灣，除了實體店舖外，也結合兩地進行網購，消費者可前往實體店家享受，也可跨海或跨境網路下單。該

辦事處特別感謝合作伙伴的支持及協助，由於籌備時間關係，還有許多支持台日友好店家難免有遺珠之憾，相信大家喜愛台灣，謝謝日本的心是一樣的，不論透過任何方法，都能讓大家見證互相扶持的台日友好真諦。

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