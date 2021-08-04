玉米田被動物偷吃！他自製「蚊香炸彈」驅趕 萬人全跪了
每一株新鮮蔬果，都是農民辛苦種植的結晶，因此會怕被動物偷吃。對此，日本就有網友分享，自己的玉米田一直被動物偷吃，於是動手做出「蚊香定時炸彈」來嚇跑動物，成果也相當成功，讓他十分開心，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 19:48:57
日本一名網友「@doburokusan」在《Twitter》表示，自己的玉米田被一些猴子、狐狸及野豬等動物盯上，時常會到田裡搗亂、偷吃，因此他想出一個專門嚇跑動物的裝置。只見他拿出蚊香，並在上頭黏上幾根鞭炮，「每隔一段時間，鞭炮就會受蚊香延燒的火苗而被點燃引爆」，就能藉由爆炸聲嚇跑動物。
「@doburokusan」指出，雖然一開始有聽到爆炸聲，認為這方法很成功，但到現場查看時，發現蚊香燒完了，地上卻還有幾個「未爆彈」。他猜測是在爆炸時被震下來的，於是決定改良裝置，利用鑽頭在蚊香上打許多小洞，接著將鞭炮線穿過洞口吊掛，成功做出「蚊香定時炸彈」的2.0版本。
事後，「@doburokusan」也拍下影片，並宣布這個裝置成功嚇跑偷吃的動物。貼文曝光後，也吸引5萬多名網友按讚，紛紛留言讚嘆，「像一個古老的軍事陷阱」、「從沒想過可以這樣嚇跑動物」、「這真太了不起了」、「好聰明！我也想做」、「你是天才嗎」、「還以為會在第一發中垮掉」、「這是一個很棒的裝置」。（編輯：許智超）