COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

玉米田被動物偷吃！他自製「蚊香炸彈」驅趕　萬人全跪了

▲日本有網友分享，自己的玉米田被動物偷吃，因此做出「蚊香定時炸彈」來嚇跑動物。（圖／翻攝自《@doburokusan》Twitter）
▲日本有網友分享，自己的玉米田被動物偷吃，因此做出「蚊香定時炸彈」來嚇跑動物。（圖／翻攝自《@doburokusan》Twitter）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 19:48:57

每一株新鮮蔬果，都是農民辛苦種植的結晶，因此會怕被動物偷吃。對此，日本就有網友分享，自己的玉米田一直被動物偷吃，於是動手做出「蚊香定時炸彈」來嚇跑動物，成果也相當成功，讓他十分開心，貼文一出也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本一名網友「@doburokusan」在《Twitter》表示，自己的玉米田被一些猴子、狐狸及野豬等動物盯上，時常會到田裡搗亂、偷吃，因此他想出一個專門嚇跑動物的裝置。只見他拿出蚊香，並在上頭黏上幾根鞭炮，「每隔一段時間，鞭炮就會受蚊香延燒的火苗而被點燃引爆」，就能藉由爆炸聲嚇跑動物。

▲原PO把鞭炮黏在蚊香上，因此每過一段時間，鞭炮受蚊香延燒的火苗而被點燃引爆。（圖／翻攝自《@doburokusan》Twitter）
▲原PO把鞭炮黏在蚊香上，因此每過一段時間，鞭炮受蚊香延燒的火苗而被點燃引爆。（圖／翻攝自《@doburokusan》Twitter）
「@doburokusan」指出，雖然一開始有聽到爆炸聲，認為這方法很成功，但到現場查看時，發現蚊香燒完了，地上卻還有幾個「未爆彈」。他猜測是在爆炸時被震下來的，於是決定改良裝置，利用鑽頭在蚊香上打許多小洞，接著將鞭炮線穿過洞口吊掛，成功做出「蚊香定時炸彈」的2.0版本。

事後，「@doburokusan」也拍下影片，並宣布這個裝置成功嚇跑偷吃的動物。貼文曝光後，也吸引5萬多名網友按讚，紛紛留言讚嘆，「像一個古老的軍事陷阱」、「從沒想過可以這樣嚇跑動物」、「這真太了不起了」、「好聰明！我也想做」、「你是天才嗎」、「還以為會在第一發中垮掉」、「這是一個很棒的裝置」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.62%6.38%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.25%79.75%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.5%37.5%
2021-07-30-2021-08-10
朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀