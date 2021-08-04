蔡詩萍讚小S「台灣意識強烈」 曝她替國手加油背後原因
近來中華隊在東京奧運頻頻奪下佳績，小S卻因在社群平台上，高調邀請「國手」到家吃飯，遭大陸網友痛批辱華、搞分裂，儘管先前許多與小S合作的大陸品牌，頻頻宣布和她終止合作，姊夫汪小菲、好友賈永婕等人仍出面替她發聲，而曾在其它議題上嚴詞批評過小S的作家蔡詩萍，這次則是發出千字文給予支持。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-04 19:58:03
「小S別怕，這次哥挺您」，蔡詩萍認為小S平常根本不會去觸碰敏感議題，已經算是很小心翼翼的兩岸藝人，直言她這次踢到鐵板其實並非意外，「那既是她個人生命本能的反應，也是她生活本質的必然」。
蔡詩萍也將矛頭、責任指向大陸官方，「與其說是她（小S）不小心踩到地雷，不如說是中共當局的傲慢自大，塑造了中國網民的易碎玻璃心」，強調小S只是在展現與生俱來的感情，並意有所指地說：「她生活在台灣，說自己想說的話，不必先考慮黨國體制會怎麼想。」表示小S一直以來都是台灣意識強烈的藝人。
事實上，小S曾在藝人李蒨蓉身陷阿帕契風波時，出面替對方發聲，讓當時的蔡詩萍十分傻眼，勸告她「要有腦袋」，不過這回國手事件，蔡詩萍決定現身力挺，「我們都是這屆東京奧運會，中華台北，台灣隊的國手們最堅定的粉絲團，我們不畏懼按讚，國手們我們愛你，不論輸贏」。