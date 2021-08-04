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劉奕兒太愛蔡凡熙「作夢喊出名」　男友反應超大氣

▲劉奕兒（左）入戲太深愛上蔡凡熙。（圖／八大）
▲劉奕兒（左）入戲太深愛上蔡凡熙。（圖／八大）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-04 20:02:27｜2021-08-04 20:02:37

劉奕兒今（4日）出席《超感應學園》線上首映會，劇中她和蔡凡熙上演人鬼戀，以往收工後速速回家的劉奕兒，第一次拍完以後在片場過夜留到天亮，就是為了陪蔡凡熙，她坦言對蔡凡熙「愛到失控」，見到對方會有種心痛的窒息感，連作惡夢都喊著蔡凡熙的戲名「石頭」，殺青後花了1個月才走出角色，並寫1首歌紀念兩人的愛情，男友Jimmy（洪天祥）會不會介意？劉奕兒笑說：「他忙他的我忙我的，完全沒有干涉，我們是健康的戀愛，彼此專心工作滿好的。」疫情期間2人靠視訊維繫遠距離戀愛，她透露還想衝事業，沒有衝動跑去結婚的打算。

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▲蔡凡熙（上排左起）、劉奕兒、姜濤、林思廷、百白、嚴正嵐、魏蔓、鄭有傑、海裕芬、謝其文、陳彥壯、許時豪出席線上首映會。（圖／八大）
▲蔡凡熙（上排左起）、劉奕兒、姜濤、林思廷、百白、嚴正嵐、魏蔓、鄭有傑、海裕芬、謝其文、陳彥壯、許時豪出席線上首映會。（圖／八大）
劇組公認戲中「社辦」場景很陰，香港「MIRROR」人氣成員姜濤透露自己平常喜歡穿黑色衣服，拍這部戲盡量不穿，避免靈異事件纏身，愛吃的他隔離期間胖了8公斤，也趁空檔逛了台灣夜市。劉奕兒透露，姜濤第一場戲就是跟她告白，姜濤在示愛的時候很有誠意，讓劉奕兒笑說「姜濤很適合當老公」，姜濤則分享劇中角色跟他內心滿像的，「因為大多時候大家都會把自己不好的情緒收起來，但劇中的我卻是會表現出來，也很開心能讓觀眾有機會看到比較『黑暗』的我。」

▲林思廷（左）、鍾政均（右前）、魏蔓（右後）同台飆戲。（圖／八大）
▲林思廷（左）、鍾政均（右前）、魏蔓（右後）同台飆戲。（圖／八大）
嚴正嵐、魏蔓分別飾演水鬼、新娘鬼，嚴正嵐特別為扮演的角色設計小動作， 頭三不五時歪來歪去，看來「頸椎不舒服」的樣子，她說：「因為我是溺水而死，耳朵應該進滿多水的，所以頭常歪一邊，用意是要把水流出來。」魏蔓飾演的新娘鬼，則是以跨坐方式在演員鍾政均肩上，她事前接受啦啦隊訓練，學習怎麼不摔下來，「我身高168公分，對方也接近180公分，坐在他身上，最怕的就是拍室內戲的時候會撞到樑柱。」和鍾政均演戲過程有什麼尷尬之處？魏蔓笑說：「好險我月經沒來，應該沒什麼味道。」《超感應學園》將在本周六晚間8點於八大戲劇台全台首播。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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