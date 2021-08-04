劉奕兒太愛蔡凡熙「作夢喊出名」　男友反應超大氣

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劇組公認戲中「社辦」場景很陰，香港「MIRROR」人氣成員姜濤透露自己平常喜歡穿黑色衣服，拍這部戲盡量不穿，避免靈異事件纏身，愛吃的他隔離期間胖了8公斤，也趁空檔逛了台灣夜市。劉奕兒透露，姜濤第一場戲就是跟她告白，姜濤在示愛的時候很有誠意，讓劉奕兒笑說「姜濤很適合當老公」，姜濤則分享劇中角色跟他內心滿像的，「因為大多時候大家都會把自己不好的情緒收起來，但劇中的我卻是會表現出來，也很開心能讓觀眾有機會看到比較『黑暗』的我。」
嚴正嵐、魏蔓分別飾演水鬼、新娘鬼，嚴正嵐特別為扮演的角色設計小動作， 頭三不五時歪來歪去，看來「頸椎不舒服」的樣子，她說：「因為我是溺水而死，耳朵應該進滿多水的，所以頭常歪一邊，用意是要把水流出來。」魏蔓飾演的新娘鬼，則是以跨坐方式在演員鍾政均肩上，她事前接受啦啦隊訓練，學習怎麼不摔下來，「我身高168公分，對方也接近180公分，坐在他身上，最怕的就是拍室內戲的時候會撞到樑柱。」和鍾政均演戲過程有什麼尷尬之處？魏蔓笑說：「好險我月經沒來，應該沒什麼味道。」《超感應學園》將在本周六晚間8點於八大戲劇台全台首播。
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