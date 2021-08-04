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赴歐親催BNT到貨　郭台銘：捷克施打經驗可供借鏡

▲郭台銘赴歐催促已採購的BNT疫苗，先在捷克施打疫苗。（圖／翻攝自郭台銘臉書專頁）
▲郭台銘赴歐催促已採購的BNT疫苗，先在捷克施打疫苗。（圖／翻攝自郭台銘臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-08-04 21:17:10｜2021-08-04 21:24:27

鴻海集團創辦人郭台銘今（4）日晚間在臉書發文，表示自己正在捷克首都布拉格，自費施打輝瑞／BNT疫苗，他指出，捷克的疫苗接種經驗可以作為國內的借鏡。但在此同時，也不禁令人疑問，郭台銘這個時候到捷克做什麼？在他的發文裡，有個hashtag寫著「催貨進行式」，代表他正準備赴德催促採購的BNT疫苗。

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▲郭台銘表示，在捷克施打疫苗的經驗，或許可以做為台灣的借鏡。（圖／翻攝自郭台銘臉書專頁）
▲郭台銘表示，在捷克施打疫苗的經驗，或許可以做為台灣的借鏡。（圖／翻攝自郭台銘臉書專頁）
 

以下是郭台銘的全文：

施打疫苗可否有更好的體驗？

我剛到歐洲，在㨗克布拉格的第一個行程就是打疫苗，因為我需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程！

在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall，體驗了非常棒的施打體驗！這個Shopping Mall的施打點，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身/心都得到放鬆！

我選擇Pfizer-BNT~這裡需要收費，但費用大概US$35，不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗！過程約20分鐘，在Shopping Mall裡，休息30分鐘即可離開、結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界！透過商業手段進行，有機會改善消費者體驗！

在台灣，疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重！台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好！

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民調中心

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地方
93.62%6.38%
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滿意
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2021-07-30-2021-08-10

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