2021台南最美仙境大公開！打卡＋旅遊全攻略

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台南七股廢棄的國小後方竟然藏了一處秘境，壯觀的景象彷彿是登陸火星般奇幻，一圈一圈的凹坑與鮮豔的紅褐色是大自然的作品，經海水引進蒸發，且天氣久旱不雨，再加上鹽田土壤中的礦物質、藻類氧化與高鹽度的地質狀況等等，讓這片荒蕪之地化為一塊夢幻的美麗畫布，而且想要看到特殊鹽灘地景色還要運氣夠好，天氣與光線配合得剛剛好，才有機會窺探到它獨特的一面。提醒大家前往欣賞時須保持距離，切勿踩進去避免陷進泥濘中發生危險。
地址︰台南市七股區153-2號（頂山國小後）
#國聖燈塔（頂頭額沙洲）
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你知道台灣極西點在哪嗎？答案是台南七股的國聖燈塔，作為台灣本島極西點與燈塔四極點之一，相較於其他極點燈塔如鵝鑾鼻或是三貂角燈塔，國聖燈塔顯得名氣較低，鋼架製成的燈塔在海風潮水吹拂下生鏽而簡陋，但也因為國聖燈塔比鄰著一片廣闊的頂頭額沙洲，簡單老舊的燈塔與沙漠地景卻又形成另一種獨特的荒涼美感。
夕陽西下時，頂頭額沙洲無邊的金黃沙漠地景真的會讓人以為置身撒哈拉沙漠，無遮蔽的開闊景色配上藍天，隨手就能拍出時尚美照。毫無光害和遮蔽的特點也讓頂頭額沙洲附近成為賞星追流星雨的私房景點，躺在附近的空地抬頭一望就能盡收滿載星空。
#七股鹽山
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七股鹽山是台南七股歷久不衰的必去景點，想必許多人的兒時回憶都曾去過七股鹽山吧，初見高達六層樓的純白山頭總讓小孩子特別興奮，雖然在台灣沒太多機會賞雪，但在冬天前往七股鹽山也能拍到偽賞雪的網美照唷。另外七股鹽山近年開始舉辦年度鹽雕活動，在觀光園區展設各式藝術鹽雕作品，每年也有不同的特色吉祥物如貓頭鷹、招財貓和許願蘑菇，為這塊全台最大、且歷史悠久的曬鹽場增添新的風貌。
地址：臺南市七股區鹽埕里66號
#七股遊客中心
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位在七股鹽山附近車程約五分鐘，七股遊客中心於2020年正式開幕，尚未完工時就以純淨簡約的設計聞名而成為網美的打卡聖地，整座遊客中心以七股在地元素打造而成，將鹽田、河堤與溼地的概念融合在灰白色、不規則的幾何建築呈現，遊客中心室內還設有生態展覽館，將七股地區的動植物生態環境以攝影作品跟多媒體互動設施呈現，適合大人小孩同遊來認識當地的歷史與環境。
七股遊客中心從建築物主體到延伸的步道、濕地，每個角落都有它獨特的設計理念，也讓七股遊客中心成為全台最美最好拍的遊客中心，是目前台南七股旅遊必去景點之一。
地址：臺南市七股區塩埕里塩埕102-8號
《台南七股遊客中心 西部最美夕陽+最新自然系打卡景點！》
#七股遊潟湖/網仔寮汕碼頭
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七股潟湖目前是台灣最大的潟湖，附近的紅樹林與水產生態相當豐富多元，也是熱門的賞鳥景點，每年都會有黑面琵鷺在此過冬。七股潟湖的西邊是網子寮汕沙洲，近年來經過政府整頓修繕以後，吸引更多遊客搭乘觀光漁筏遊歷七股潟湖，其中遊湖的觀光行程會由導覽人員介紹七股潟湖與沙洲的地理、生態景觀與歷史故事，天氣良好的狀況下可登上無人島，也就是網子寮汕沙洲，欣賞當地寧靜的海岸風光以及獨特的魚蝦、貝類生態景觀。
七股遊潟湖的行程整趟來回約一個半小時，可以細細認識七股在地生態文化、欣賞潟湖沙洲的優美景色，最後還會提供吃到飽的在地新鮮現烤蚵仔，是一趟非常超值的生態體驗活動，下次來台南七股除了拍美照打卡之外，建議可以安排一場更深度的體驗之旅喔
七股永順號觀光漁筏遊潟湖
地址：台南市七股區龍山里211-7號
費用：大人250元、國小以下150元（遊潟湖、烤蚵吃到飽、導覽解說）
#和明織品文化館HMTM
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七股除了鹽田跟海鮮以外還有一處令人驚豔的觀光工廠 ，和明織品擁有超過40年的紡織外銷經驗，2010年轉型後在七股成立和明織品文化館，提供民眾一個更認識紡織、服飾，並且可以自己動手體驗的地方，包含綁染 DIY、布料 DIY、編織 DIY，適合各個年齡層，且一人就能開課體驗，透過親手製作出屬於自己獨一無二的成品，真的是個非常有趣的體驗，甚至還能採買原料回家跟著教學線上DIY，在家也能來場美術課！
地址：台南市七股區大埕里大埕189號
時間：三-週日 上午9:00 ~ 下午6:00、每週一、二休館；節慶另行於臉書公佈
電話：06-787-5288
DIY工作坊《預約報名》
#觀海樓
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觀海樓是七股賞夕陽的絕佳位置，潟湖邊的日落時分可看到排排站的蚵架與漁網，跟海平面上的夕陽光影勾畫出一片特殊的風景，有一種小漁村獨有的寧靜祥和，且四季都有不同的風貌，特別在冬季還有機會看到黑面琵鷺的身影，也是攝影玩家追日落的熱門景點。
地址：臺南市七股區鹽埕里68號
#阿月虱目魚
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據說這是一間低調到連ＧＯＯＧＬＥ ＭＡＰ都查不到的台南隱藏美食，連地址都沒有所以建議大家可直接定位神帝府。阿月虱目魚最厲害的就是這碗招牌海產粥，老闆娘依據當天現有的海鮮配料跟滿滿魚骨熬出的高湯煮成，一碗７０元的海產粥竟能吃到超豐盛的海鮮，Ｑ彈鮮嫩的配料與鮮甜美味的湯頭讓人驚艷！一大早七點就有許多在地人會當作早餐享用，假日生意更是絡繹不絕，下次到七股旅遊千萬別錯過這間在地人的私房小吃唷。
地址：台南市七股區十份85之12號 神帝府旁邊
時間：7:00 – 15:00 每周二公休
原文出處 : ReadyGo 2021台南最美仙境大公開！打卡＋旅遊全攻略
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