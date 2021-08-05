你的神隊友是？12星座命中注定「貴人星座」曝：一拍即合

十二星座中，有哪些星座是你人生路上的貴人，教會你一些人生的大小事，或是與你一拍即合、懂你的心思呢？今（5）天清晨知名塔羅牌老師艾菲爾就在臉書公開12星座命中注定的「貴人星座」，趕快來看看誰是你的神隊友吧！





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牡羊座





天秤座貴人為你帶來人脈





牡羊座的你天生個性衝動，有時會比較粗心大意，一不小心可能就惹出麻煩，此時身邊若有做事習慣考慮再三的天秤座，就能在牡羊衝動行事前拉你一把，加上天秤座交際手腕圓滑，可以為你帶來不少人脈，若你身邊有天秤座的朋友，記得讓他當你的交際花。





金牛座





天蠍座貴人是你的最佳拍檔





金牛座的你個性有點憨直，同時也相對固執，做起事來可能會比較一板一眼，會花掉許多時間，而足智多謀的天蠍座則能為你找到事半功倍的途徑，還能為你過濾小人、對你有害的朋友，這樣的天蠍座會是你事業上的最佳拍檔。





雙子座





牡羊座貴人帶你開疆拓土





雙子座的你總是對新奇的事物充滿好奇心、躍躍欲試，而你通常也都能做好來，只是你太沒有定性，當你還在觀望的時候，行動力超強的牡羊座就已經拉著你向前衝了，不讓你有過多思考利弊的時間，你就已經踏出成功的第一步，牡羊座的朋友是你開疆拓土的好夥伴。





巨蟹座





金牛座貴人是你的定心丸





巨蟹天生骨子裡就沒什麼安全感，對很多事常有許多猜疑與不安的想法，做事顯得畏首畏尾，這時做事踏實的金牛能給予巨蟹極大的安全感，有金牛帶來的可靠和後盾，彷彿吃下一顆定心丸，你就能放心大膽的去做事。





獅子座





水瓶座貴人帶你開闊眼界





獅子座的你喜歡熱鬧，有些愛玩與唯我獨尊，有時候得罪了人卻不自知，而水瓶座的博愛人道主義，能夠指點你與人相處之道，也帶著你認識異國文化與朋友，你和水瓶座湊在一起可以開闊眼界。





處女座





巨蟹座貴人給你溫柔安撫





神經常處於緊蹦的處女座，總是想很多，希望事情都能面面俱到，在你的掌控之內，因此心情焦慮、煩躁，這時溫柔敏感的巨蟹可以給你細心照顧，撫平你的不安，讓你能夠靜下心來，以平常心看待問題，不再歇斯底里，輕鬆達到自己想要的理想。





▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

天秤座





獅子座貴人鎮定你的心思





天秤座的你做事常有選擇性障礙，也容易拖泥帶水，而當你遇到具有領導者風範的獅子座，會讓你心中有堅定的安全感，也會為你出主意、分析事情的利弊，幫助你做出正確的決定。





天蠍座





摩羯座貴人是你的左右手





心思細膩的天蠍座，腦袋裡總是有許多計劃需要落實，一旦你遇到個性務實的摩羯座，就好比你在大腦下達的指令，會有左右手為你完美達成任務，不須再去思考要如何去執行，你們的關係就是神經傳導良好的大腦與雙手。





射手座





雙子座貴人與你分享人生





喜歡自由生活的射手座，你的想法多變，思緒常讓人摸不到頭緒，遇到了同樣喜歡新奇事物的雙子座，兩人簡直一拍即合，分享著人生路上碰過的有趣事物，加上雙子座能言善道的口才，總是能逗得你開懷大笑。





摩羯座





雙魚座貴人陪你規劃人生





摩羯座的毛病就是有時會比較悲觀，把所有事情都想得太難了，而對於人生有許多夢想的雙魚座，可以陪你規劃人生藍圖，並且總是鼓勵你、給予你希望，讓你不再把自己困在自己想像出來的牢籠裡，雙魚座是上天派來拯救你的天使。





水瓶座





射手座貴人突破你的心房





水瓶座的你有些我行我素、心思不輕易讓人讀懂，因此在與人交際上也許會遇到誤解你的人，而樂於溝通的射手座，則會想盡辦法理解你的想法，突破你的心房，當你在為人生感嘆高處不勝寒的時候，射手座會在你身邊帶來溫暖的燭火。





雙魚座





處女座貴人教會你落地





天性浪漫又愛做夢的雙魚座，常活在自己編織的童話世界裡，而處女座現實且務實，徹底發揮土象星座的落地特質，會將你造的夢想之船綁上大錨，不讓你冒然衝進大海中，提點你即使帶著夢想前進，仍然需要腳踏實地去執行，讓你不只能發夢，還能看見成果。（編輯：許苡晴）





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