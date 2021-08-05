美前情治官員：應以打擊恐怖主義努力對抗中國

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曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump）任內擔任國家反情報與安全中心主任的伊凡尼納（William Evanina）表示，中國是美國面臨過最複雜、有害及具侵略性的戰略威脅，美國私領域與學術界已成為北京的地緣政治戰場。
伊凡尼納指出，估計高達80%美國成人的所有個資都遭中國盜取，其餘20%則是部分個資遭竊，美國也因智慧財產權及商業機密遭中國竊取，每年承受3000億（約新台幣8兆4255億元）至6000億美元經濟損失。
若要有效地對抗中國威脅並與之競爭，伊凡尼納說，美國應拿出過去20年打擊恐怖主義的同等努力。
他說：「我認為中共對美國經濟、軍事活力所造成的威脅，（比恐怖主義）來的危險許多。」
共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）則在會中關切中國惡意影響力作戰。他說，北京是史上對美國人言行擁有最多掌控權的外國政府，好萊塢與美企因為巴望中國市場，不敢對北京行徑吭聲，甚至把說了中國不中意聽的話的員工革職。
盧比歐詢問伊凡尼納，中國是否利用自身市場，誘使美國企業或金融界遊說華府做出有利中國的決策。
伊凡尼納回應說，中共開始投資美國退休基金，包括地方及聯邦層級，有時是以美企或第3方外國企業投資做掩蓋。中國也會僱用美國前國會議員、前政府官員或曾在大型銀行任職的人士，在華府進行游說工作。
針對中國據報收集美國人民DNA資料，伊凡尼納指出，北京會利用像中國「華大基因」（BGI）等公司做掩護，在世界各地設立COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站或生育診所。
伊凡尼納說：「因為這些公司受制於中共，民眾若進行血型檢測或COVID-19篩檢，基因資料都可能會落入中共手中。」正因如此，他強調，美國應阻止國內大型基因檢測企業被中國政府收購。（編輯：黃自強）1100805