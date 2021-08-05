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隨著年齡增長，下眼瞼的膠原蛋白流失，下眼眶逐漸鬆弛無力，造成脂肪凸出，並受到地心引力影響而下垂，脂肪凸出和臉頰的交界處就容易形成淚溝。你的爸爸臉上是否也也有垂垂一「袋」？眼袋手術可將脂肪適量地移除，同時也能修飾鬆弛的皮膚，讓看起來總是疲憊的老爸，能再度恢復神采奕奕的年輕光彩！
▲眼整形主治醫師解佳霖分析「老化」常是形成眼袋的主因，透過手術可將脂肪適量移除，也可稍微修飾鬆弛的皮膚。
時常煩惱爸 微整除皺展年輕
你的爸爸總是習慣自己一肩扛起所有責任，煩惱默默往心裡藏嗎？長時間的皺眉，是否讓他臉上爬滿了抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋？針對上臉部皺紋，或因皺眉肌活躍導致的皺眉紋，皆可使用肉毒桿菌素來做緩解。至於法令紋、淚溝紋等，則可帶爸爸向合格醫師做諮詢，也許可透過微整針劑的填補，找回青春的樣貌！
帥氣潮流爸 電音波臉眼部拉提
男性雜誌、時尚穿搭總是在爸爸的關注清單裡？爸爸很可能是被埋沒的金城武！隨著時光流逝，眼周部位與臉部難免出現皺紋與細紋，甚至頦下部位也會產生鬆弛。近年來流行的電音波拉提，使用非侵入方式，利用攝氏55~65度之間的熱能刺激肌膚纖維母細胞，讓蛋白質遇熱產生變性、重組，將鬆垮的臉皮重新拉緊。
陽光運動爸 雷射打造好膚況
你的爸爸總愛往戶外跑？紫外線的長期照射，是否在父親臉上留下斑斑點滴？提醒老爸，運動也要帥！傳統的淨膚雷射，或是近年來流行的皮秒雷射，都是廣受歡迎的去斑療程。術後再搭配「保濕導入」，使肌膚回復水嫩彈力，讓外人看見直喊「嫩爸」！
開業診所眼整形主治醫師解佳霖提醒，手術後別忘了保持傷口清潔、勤冰敷熱敷，保持飲食的清淡和充足的睡眠，能讓術後復元更佳。平時也要補充足夠的水量、減少鹹食和飲酒、多攝取膠原蛋白、鐵含量高的食物，才能更好的減緩眼袋狀況！除此之外，在施作其他療程之前，也應慎選口碑佳的診所及合格的醫師，才能讓前世和一輩子的情人，安心帥下去！
資料來源：健康醫療網 爸氣顧面子！父親節七夕送禮推薦 成就型男帥爸
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