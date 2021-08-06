電子支付新突破　與金融機構接軌不再卡卡

隨著金融科技發展以及行動網路普及化，台灣行動支付呈現多樣化；受到疫情影響，行動支付使用率更大幅提升。但因電子支付機構間無法互聯互通，每家業者採自家掃碼系統，商店串接成本過高，也讓電子支付金流出現卡卡現象。





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因應金管會完成「電子支付機構管理條例」修正，「電子支付跨機構共用平台」串聯電子支付機構及金融機構，預計今年就可上路，達到「跨平台、跨銀行、跨產業」共通支付，民眾未來可跨機構完成轉帳、購物、繳費及繳稅，體驗便利、快速的服務。





QR Code五花八門 掃碼支付難互通





目前行動支付方式多元，除了NFC感應支付外，最普及的是QR Code掃碼，主要是掃碼支付不限手機廠牌、機型，只要能讀取QR Code的手機都能適用，門檻最低，而且收單機構不再需要佈建實體刷卡機，僅需張貼QR Code，即可讓各種商家使用QR Code完成收款，成本低廉，被認為是最具發展潛力的行動支付模式。





不過，台灣掃碼支付業者眾多，民眾面對五花八門的QR Code，也常搞得眼花撩亂，不知怎麼使用，尤其每家業者皆採不同的掃碼系統，彼此間無法互通，提高商店串接成本。





為讓行動支付暢行無阻，協助支付產業發展，今年內電支機構即可透過「電子支付跨機構共用平台」，與金融機構互聯互通，完善交易安全機制，讓大機構、小店家，以及各金融機構、基層金融和電子支付業者皆能共用統一標準，就像是為台灣打造一條行動支付的「高速公路」，未來民眾在付款時不會再手忙腳亂，不須再為不同商家及不同QR Code，開啟不同APP掃碼支付，而商家也不用逐一和各家電子支付平台簽約，只要與一家電子支付機構或金融機構合作，就可支援各家電子支付機構之交易。





電支共用平台 掃描QR Code超輕鬆





依據7月1日施行之修正「電子支付機構管理條例」，「電支帳戶」即可與「傳統銀行帳戶」間進行轉帳，未來民眾只要掃碼別人的轉帳QR Code或輸入銀行帳號，就完成電支帳戶與一般存款帳戶間互轉；而購物方面，商家不需張貼多種不同行動支付QR Code，只要透過「QR Code共通支付標準」即可透過同一個QR Code一次支援多家電支業者，讓客戶支付更便捷；繳費稅也只要掃碼帳單上的QR Code，就可以使用電支帳戶繳費稅，讓民眾在不同電子支付方式下，可靈活運用自己的資金，預估今年應該就可上路。





未來在「電子支付跨機構平台」，能讓各支付業者如電子支付、電子票證與金融機構等跨機構間資訊與金流進行互聯互通，提供各支付業者快速的後端款項結算服務，有效提升各支付業者的支付交易安全及效率，而業者加入後，也能展現各自優勢，發揮互相加乘效果，並擴大國內行動支付應用場景，滿足消費大眾多元的行動支付需求，開創多元優質之行動支付生態。



