陳美鳳做快篩「露事業線」　網友驚：太瘦了

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳入行40多年，美魔女外貌讓人忘了她早過花甲之齡，近期正在拍八點檔《黃金歲月》的她，上月中已經接種疫苗。陳美鳳3日PO出一張工作前做快篩的照片，小秀事業線，網友驚覺她過瘦，本人親自回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-08-05 11:50:34｜2021-08-05 11:51:36
照片中，陳美鳳妝髮完整，穿獸紋深V上衣，巧露黑影深溝，她手拿快篩劑，檢測結果顯示陰性，「工作前的例行公事，驗血快篩！保護自己也保護別人！不管打疫苗了沒，外出口罩還是要戴好戴滿喔！」 貼文引來網友讚美：「最美麗的美鳳姊」、「美女，十年如一日真厲害！」不過有人發現陳美鳳雙頰凹陷、鎖骨及脖子線條凸出，提醒她瘦太多，要多吃一點，陳美鳳回覆：「怎麼辦，瘦都先瘦臉，胖都先胖肚子！」並附上哭笑不得的符號，語氣有些無奈。（編輯：楊穎軒）
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