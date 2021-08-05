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陳美鳳做快篩「露事業線」　網友驚：太瘦了

▲陳美鳳近照被說太瘦。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳近照被說太瘦。（圖／陳美鳳臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-05 11:50:34｜2021-08-05 11:51:36

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳入行40多年，美魔女外貌讓人忘了她早過花甲之齡，近期正在拍八點檔《黃金歲月》的她，上月中已經接種疫苗。陳美鳳3日PO出一張工作前做快篩的照片，小秀事業線，網友驚覺她過瘦，本人親自回應。

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▲65歲陳美鳳保養得宜。（圖／陳美鳳臉書）
▲65歲陳美鳳保養得宜。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳（左）趕拍民視《黃金歲月》，右為黃建群。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳（左）趕拍民視《黃金歲月》，右為黃建群。（圖／陳美鳳臉書）
照片中，陳美鳳妝髮完整，穿獸紋深V上衣，巧露黑影深溝，她手拿快篩劑，檢測結果顯示陰性，「工作前的例行公事，驗血快篩！保護自己也保護別人！不管打疫苗了沒，外出口罩還是要戴好戴滿喔！」

▲陳美鳳上工前做快篩。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳上工前做快篩。（圖／陳美鳳臉書）
貼文引來網友讚美：「最美麗的美鳳姊」、「美女，十年如一日真厲害！」不過有人發現陳美鳳雙頰凹陷、鎖骨及脖子線條凸出，提醒她瘦太多，要多吃一點，陳美鳳回覆：「怎麼辦，瘦都先瘦臉，胖都先胖肚子！」並附上哭笑不得的符號，語氣有些無奈。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-30-2021-08-10

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