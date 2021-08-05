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台大臨床研究發現　單株抗體有效防重症

台大臨床研究發現　單株抗體有效防重症
台大臨床研究發現　單株抗體有效防重症

健康醫療網

2021-08-05 12:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】 單株抗體藥物對於治療新冠患者有一定成效！台大醫院高嘉宏副院長、教學部盛望徽主任、內科部劉旺達醫師共同分享臺大醫院抗SARS CoV-2治療的新進展單株抗體應用於臨床COVID治療之經驗，根據臨床數據，證實單株抗體對於武漢肺炎輕症及中度症狀患者有良好療效，黃金治療期是在發病後的七到十天內。

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治療新冠肺炎　預防疾病惡化嚴重

高嘉宏副院長表示，新冠肺炎確診患者疾病進展具不確定性，無症狀感染者約占所有患者20%，有症狀患者中約81%為輕中度患者，其中14%為嚴重個案，另有5%轉為急重症；新冠肺炎患者整體死亡率為2.3%，但住院患者死亡率可達21%，而入住加護病房患者於3個月內死亡率則高達50%。因此為防止輕症變成重症，是新冠肺炎治療重點。

單株抗體藥物　減少病毒和細胞接合

盛望徽主任指出，新冠肺炎的病程惡化與年齡、慢性病、免疫力、病毒量都有關，目前公認有效的藥物，作用機轉各有不同，瑞德西韋可抑制病毒的核苷酸形成，單株抗體藥物則可減少病毒和細胞的ACE2接合。單株抗體目前已用於自體免疫疾病及癌症，可中和自體免疫反應或破壞癌細胞，對於人體副作用較小。

單株抗體使用　目前治療成效好

為了預防輕中症患者演變為重症，台大醫院從6月國內引進單株抗體藥物作為治療藥物。盛望徽主任說明，自6月17日至7月24日有16位病人用過單株抗體，年齡在24至81歲，7位大於65歲，共病包括高血壓、糖尿病、慢性腎病、慢性肝病、癌症、中風、懷孕等，其中四位有兩項以上的危險因子。使用單株抗體治療後，只有兩人發生缺氧，但無一人使用呼吸器或其他侵入性治療，其中13人已出院，住院改善中有3位。

根據亞東醫院感染科主任楊家瑞提供之資料，亞東醫院6月18日至7月24日給予23位病人用過單株抗體，結果是沒有人演變為重症，僅一人住院觀察中，治療成效也非常好。盛望徽提到，從台大加上亞東資料，在病程第7到10天內使用單株抗體，特別是用於輕度肺炎、年紀較大、有慢性病或懷孕等風險因子者，療效和安全性都是可以確認的。不過在病毒量太高，或者是病毒發生接合器抗原的突變，就會有效力下降的問題。

劉旺達補充，不論瑞德西韋或單株抗體，目前疾管署都准許一部分存於醫院，只要有病人需要都可以向指揮官或負責醫師申請、立即使用。



資料來源：健康醫療網 台大臨床研究發現　單株抗體有效防重症

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