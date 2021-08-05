高麗菜怎炒才內行？婆媽揭「美味訣竅」：鮮味跑直接出來

餐桌上常見的高麗菜是許多大小朋友的最愛，不僅可以加在火鍋內，也可以拌蒜清炒；但就有女網友好奇高麗菜要怎麼炒才內行又專業呢？對此，就有婆媽揭「美味訣竅」，直呼「鮮味直接出來」。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示她不知道高麗菜該怎麼炒才「內行又美味」，也想知道「炒菜時間」是否也是影響高麗菜口感的關鍵原因。





▲有女網友好奇高麗菜要怎麼炒才內行又專業呢？對此，就有婆媽揭「2個美味訣竅」，直呼「鮮味直接出來」。（示意圖／取自pixabay）

其中，也釣出一位專業網友表示，「要脆口，用炒鍋大火油蒜片一起下（蝦米隨意），放入高麗菜快速翻炒，大火動作要迅速，不然蒜片容易焦。喜歡軟爛，用不沾鍋中小火加米酒或水悶。高麗菜本身雖然有甜味了，但我調味會加海鹽和一半鹽量的糖，會把高麗菜的鮮味更吊出來，起鍋前點2、3滴香油翻一下，豬油、蔥段、蒜片、蝦米、紅蘿蔔片隨人喜好，可加可不加，什麼火候煮出什麼口感，最後的調味決定菜的味道」。（編輯：郭佩蓉）



