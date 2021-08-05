美售台M109A6自走砲　專家：必要但並非突破性戰力

M109A6自走砲近年來一直都是我國積極向美國爭取的軍售之一，不過以往都僅只與傳言，未能有更確切的消息。不過今（5）日清晨5時，國防部率先發表聲明，表示美國政府於美東時間4日，就M109A6對台軍售一案，已經進行「知會國會」的程序，而預計這筆軍售將會在1個月後生效。由於此軍售案是美國總統拜登上任後第一起對台軍售，也格外引發各界關注。不過軍事專家看法則相對保守，表示該自走砲軍購是國防必需火力，但並未為國防戰力帶來突破性的提升。





我是廣告 請繼續往下閱讀

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘受訪時表示，針對台海的防衛作戰來說，海軍與空軍是軍力重點，而此次我國購入A6自走砲，為的是該自走砲所搭配的相關系統，未來也能夠相關美系軍武設備做搭配，進而建立三軍一致性的戰場共同圖像，達到共同配合效果。此外自走砲也能與其他美系的軍備進行搭配，「至於國產的相關飛彈及設備是否也能匹配？則有待中科院努力整合了。」





而我國目前仍有近200門服役中的A2自走砲，是美國在1976年開始量產，1985年停產，多數都使用了35至45年，陳國銘強調，此次購入A5自走砲，75台的數量也不算是特別多，主要是為了用來汰換部分已經使用多年的A2自走砲，「基本上是一種買新車汰換舊車的概念。」至於A5自走砲被外界形容能有效提升國軍戰力，陳國銘則保守表示沒有到「戰力突破」的程度，但對陸軍來說仍是必要火力。





軍事專家梅復興則表示，此次M109A6自走砲的對台軍售，是「唯一可用而又已萬事俱備的方案」。梅復興說，雖然高成本的自走火砲，未見得最符合台灣優先軍事需求，但由於台北尚未與美國正式提出新的軍購項目可於近期內完成審查程序，所以拜登政府如欲透過軍售來表現對台灣安全的加持，「那M109A6也就自然變成唯一可用、而又已萬事俱備的方案了。」



