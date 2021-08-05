王淺秋別怒！朱辦發言人住院　專訪才聯繫不周

前高雄市新聞局長、廣播節目主持人王淺秋今（5）日在一早的節目中花了近10分鐘抱怨國民黨主席參選人朱立倫，因她為朱立倫預留時間專訪，但朱陣營卻以另有專訪拒絕，她痛批，被挑三揀四真的不太舒服，倒是現任黨主席江啟臣對她有尊重與溫暖，還為了專訪不搭高鐵而改坐車，在車上視訊連線。
記者余祥／台北報導
2021-08-05 13:39:04｜2021-08-05 13:41:27
據了解，王淺秋邀約朱立倫專訪，由朱立倫辦公室發言人凌濤接洽聯繫，但凌濤近日因長期鼻竇炎情形引發中耳炎、眼壓等問題，造成嚴重不適，已安排住院並進行手術，凌濤並表示，出院後第一站就會去向王淺秋道歉；而朱立倫上午也已經致電王淺秋表達歉意。
據透露，王淺秋向凌濤告知可保留近幾日專訪朱立倫，凌濤表示將盡快回覆，但因行程仍在安排中，溝通當下尚無法確認。另一個節目主持人黃暐瀚已先一步聯繫，因此敲定確認週四上午受訪。
但據瞭解，凌濤近日因長期鼻竇炎情形引發中耳炎、眼壓等問題，造成嚴重不適，鼻空氣腔異常，甚至已產生腦膜發炎的風險，因此趕快安排住院5天，將於明天在台大醫院進行全身麻醉手術。昨日他趕去台大檢疫站做術前PCR，回到辦公室確認行程與王淺秋告知，已引發王淺秋不滿。
朱立倫辦公室也轉達，凌濤表示「回覆訊息太慢，造成淺秋姐不便，真心感到抱歉」，「淺秋姐是他敬重的前輩」，盼王淺秋海涵體諒，出院後第一站就會去向淺秋姐當面致歉。