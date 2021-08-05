民間推奧運台灣正名　游錫堃：支持但要確保國手權益

（中央社記者王揚宇台北5日電）台灣選手在東奧創下佳績，近期民間掀起推動2024巴黎奧運正名公投討論；立法院長游錫堃今天表示，他支持正名也一定要做，但過程中一定要確保國手權益，不能稍微閃失，至於怎麼做、何時做，需要大家集思廣益。





我是廣告 請繼續往下閱讀

游錫堃今天接受資深媒體人黃光芹專訪，被問到這次台灣選手在東京奧運比賽創下佳績，為何能超越歷屆奧運；他說，要先肯定選手的努力，以及國手的家長、師長及教練的支持，而這也跟政府的支持有關。





游錫堃表示，雖然民間的力量無窮，但也需要聚焦、讓資源集中，而總統蔡英文上任後推動「黃金計畫」，給予選手支持，一個關心體育、國手的政府，要給予肯定。





至於曾領銜發起東奧台灣正名公投案的前奧運國手紀政，透露有意明年將再發起「2024年巴黎奧運正名公投」；游錫堃說，東奧正名推動時，他雖然沒有公職在身，但很關心也支持，不過可以看的出來，那時支持的力道沒那麼強，包括當時的執政黨顧慮到選手的權益，擔心如果做下去會不會讓選手無法參加比賽，有風險也沒有把握。





游錫堃指出，雖然奧會掌握在強權的手中，而中國對奧會的影響很大，但正名工作是一定要做的，也一定要在兼顧選手的權益下推動，過程中不能有稍微閃失。





黃光芹提到，外界對於修正國民體育法改善體育環境有很多建議；游錫堃指出，現在的國會不像過去的威權時代，已經是開放國會、全民的國會，體育界有好的看法都可以提出。





此外，藝人小S在IG稱台灣奧運選手為國手，結果丟掉4家中國廠商代言，而且中國國台辦日前點名並批評游錫堃散布「台獨」言論，這些話題都引起民眾討論。





游錫堃說，從中國推動戰狼外交、一中來看，對中國來說，華獨跟台獨都是「獨」，所以他要跟民眾呼籲，一定要了解中國的思維，華獨跟台獨沒有差別，也因此一定要推動正名，而除了奧運正名，台灣在很多地方都有正名，包括護照或是駐立陶宛台灣代表處等。





游錫堃被問到是否要回嗆國台辦，他說，不必回嗆，因為他一直承認自己是台獨份子，而他之前也在臉書發文說過，如果要批判台灣獨立的支持者，要公平一點，「不要放掉毛澤東，因為他在我還沒有出生前，就開始支持台獨。」（編輯：蘇志宗）1100805



