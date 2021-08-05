奧運／王者覺醒！美國克服落後逆轉澳洲　晉級男籃金牌戰

東京奧運男籃賽事今(5)日進行四強戰，挑戰連霸的美國隊要對上的是這一屆實力強勁的澳洲，他們此役遭遇苦戰，一度落後達15分，但在「KD」Kevin Durant砍下23分的帶領下，衛冕王者在第3節打出32:10的攻勢逆轉戰局，最終以97:78取勝，率先晉級金牌戰。

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澳洲過去在奧運或世界盃正賽對上美國戰績為0勝15敗，但上個月在熱身賽他們才剛剛擊敗過對手。而且美國隊這一屆賽會的狀態相當低迷，已經失去了過往的統治力。

這一屆賽會美國隊總是會遇到開賽外線投不順的問題，本場比賽也不例外，這也讓他們首節在進攻端打得很不順，反而是澳洲內外攻勢都很流暢，該節打完投進4顆三分球，取得24:18的領先。

次節澳洲繼續在外線攻城掠地，Chris Goulding三分命中，之後又罰進兩球，前兩節他們光靠快攻就拿下了13分，美國這邊除了Durant，其他人都無法得分，分數一度落後來到15分；不過暫停回來之後，他們改變策略、開始積極進攻籃框，也得到比較合理得三分出手機會，反打出一波16:4高潮，半場打完落後3分。

下半場開打後，Jrue Holiday連續兩次殺進籃下取分，之後Durant完成「三分打」，又投進三分，讓美國以54:45反超；「山姆大叔」這一節攻下32分，一度打出20:0攻擊波，讓澳洲難以招架，三節打完以74:55領先。

末節美國隊把分數維持在20分左右，澳洲數次發起反擊，但都未能成功縮小分差，隨著比賽時間流逝，勝負以無懸念，終場美國就以19分之差，再度殺進到決賽。

此役Duant維持八強戰的好手感，攻下23分6籃板、2助攻，Booker投進3顆三分球，斬獲20分；Holiday繳出11分8助攻8籃板的全面數據，Khris Middleton也射下11分。

澳洲方面，「澳洲王」Patty Mills得到15分8助攻，Dante Exum得到14分，Joe Ingles投進2顆三分球取得9分。他們一度有機會贏下比賽，但下半場痛失好局，相當可惜的失去爭奪金牌的機會。