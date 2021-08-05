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楊勇緯突現身節目引暴動　浩子「疫苗手」耍特技笑翻全場

▲楊勇緯現身攝影棚大銀幕，馬上讓現場所有女來賓搖身變成「楊太太」。（圖／民視提供）
▲楊勇緯現身攝影棚大銀幕，馬上讓現場所有女來賓搖身變成「楊太太」。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-05 14:46:52｜2021-08-05 14:57:11

柔道好手楊勇緯日前在東京奧運勇奪銀牌，排灣族的他擁有深邃的五官和迷人的笑容，是不少女生夢寐以求的運動員男友。其實楊勇緯國中、高中曾上過胡瓜主持的節目《綜藝大集合》，青澀、稚嫩的模樣被翻出，如今他因奧運一夕爆紅，再次被邀請上節目，一現身，馬上讓現場所有女來賓搖身變成「楊太太」。

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楊勇緯帥氣、暖男形象連日本的女生都難以招架，前陣子還成為推特關鍵字熱搜，似乎已成為「國際女婿」，眼看楊勇緯人氣高攀不下，《綜藝大集合》製作單位也趁著全新錄影，邀請楊勇緯透過視訊來擔任嘉賓，而他本人一現身攝影棚的大銀幕，帥氣、靦腆的模樣讓全場女生都嗨翻，直呼真的太帥又太可愛了！同時感謝他為台灣爭光。

《綜藝大集合》熱鬧開錄，一開場由阿翔、浩子、小嫻和王瞳聯手代班主持，雖然綜藝大哥胡瓜請假，但天王就是天王，主持群說3句就要提到胡瓜1次。事實上，胡瓜38年的資歷無人能敵，這次才特地安排多位藝人來討觀眾歡心，每個人都使出渾身解數，光是開場就花了快30分鐘。

▲《綜藝大集合》熱鬧開錄，左起為籃籃、小嫻、阿翔、浩子與王瞳。（圖／民視提供）
▲《綜藝大集合》熱鬧開錄，左起為籃籃、小嫻、阿翔、浩子與王瞳。（圖／民視提供）
這次錄影還見證浩子、阿翔「七世夫妻」的因緣，2人都預約安排打疫苗，恰巧都在錄影當天的早上，被大家笑說是命中注定，做什麼都一樣，這輩子應該都「黏條條」、密不可分，讓浩子、阿翔哭笑不得，直說就「剛剛好」而已。無厘頭的浩子還表演用打完AZ疫苗的手臂貼湯匙，沒想到湯匙真的緊緊黏住，讓大家全都看傻，最後才發現他是用雙面膠把湯匙貼在手臂上，讓大家又氣又覺得好笑。

▲浩子（左）表演用打完AZ疫苗的手臂貼湯匙，右為阿翔。（圖／民視提供）
▲浩子（左）表演用打完AZ疫苗的手臂貼湯匙，右為阿翔。（圖／民視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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