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東京奧運奪2金4銀5銅　教育部：史上最佳成績

▲2020東京奧運奪2金4銀5銅，教育部：史上最佳成績（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲2020東京奧運奪2金4銀5銅，教育部：史上最佳成績（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

中央社

2021-08-05 16:12:41

（中央社記者賴于榛台北5日電）教育部今天表示，截至4日為止，東奧代表團已累計獲2金4銀5銅達11面獎牌，超越2016年里約奧運1金2銅，更超越2004雅典奧運的2金2銀1銅成績紀錄，寫下台灣參與奧運的最佳成績。

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教育部5日在行政院會報告「東京奧運菁英選手培訓政策與績效」，會後發布新聞稿做以上說明。

教育部指出，2018年啟動的備戰奧運黃金計畫，從東京奧運國家代表隊內遴選11個運動種類、38位選手，依選手需求打造客製化個人專案訓練規劃，遴選選手全數取得東奧資格，其中12位選手獲得2金4銀2銅。

教育部說，黃金計畫針對2020東京奧運逐年編列新台幣3億元經費，投入共計12億元，並同時啟動2024巴黎奧運備戰，逐年投入3億元經費，預計7年將投入21億元培訓資源。

為有效提升體育環境，教育部指出，體育署法定預算自2016年的新台幣80億元，至今年已調升至134億元，2024年更將提升至逾160億元；其中，運動發展基金挹注選手培訓，也倍增達33億元。

教育部說，編列於國家運動訓練中心的預算，由2016年的5.4億元成長至今年的14.7億元，大幅優化訓練環境、選手培訓、訓練團隊及支援系統，提供國家代表隊人力、賽事、器材、醫療、運科等全面支援。

教育部體育署主秘呂宏進出席院會後記者會表示，黃金計畫除依選手需求提供專屬團隊支援、國內外參賽規劃與移地訓練及專屬訓練器材支援外，並配合生物力學、醫學防護、營養補給、運動心理、生理體能、運動力學與情蒐分析等運動科學支援。

呂宏進說，像是東奧舉重金牌選手郭婞淳，國訓中心就運用智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，協助教練追蹤修正選手動作，透過量化參數與軌跡變化預防訓練傷害。

他又舉例，奧運羽球男雙金牌選手李洋與王齊麟，國訓中心則運用影像進行戰術分析，透過體能數據比較，針對肌力、耐力、速度等能力，有效安排週期訓練。

硬體部分，呂宏進表示，國訓中心第二期整建計畫已於2021年完成，包含新建宿舍、餐廳及休憩空間，並啟用全國首座太陽能發電直線風雨跑道、壘球場室內投打練習場等。

他指出，國訓第三期整建計畫投入63.62億元，除將優化改善訓練環境外，並擴大中心腹地新建全區環場訓練跑道、風雨投擲場等，預計2024年前陸續完成。

呂宏進表示，政府未來將加強整合奧運重點項目的基層培訓體系，並擴充黃金計畫支援運動種類、參與人數及加深運動科學支援的量能；同時也將加速推動「運動產業發展條例」修正通過，透過加成抵減營所稅優惠措施，擴大民間資源投入。

另外，為照顧退役選手，績優運動選手就業輔導辦法已增加適用對象，且每4年增聘任100位奧亞運績優退役選手為專任教練，未來持續擴大辦理。（編輯：康世人）1100805

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