政院放寬贍養費制度　不限無過失且5年內可請求

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行政院長蘇貞昌會中表示，這次贍養費制度的修正是為落實CEDAW的精神，讓因離婚而「陷於生活困難」者，得向他方請求贍養費，以補償其對婚姻家庭的貢獻，請法務部會同司法院與立法院朝野各黨團溝通協調，儘速完成修法程序。
法務部會後發布新聞稿表示，台灣現行關於贍養費的規定，自公布施行以來未曾修正，為此通盤檢討贍養費制度，提出民法親屬編部分條文修正草案，藉以符合實際需求，以及CEDAW第29號一般性建議之意旨及社會實際需求。
現行民法第1057條規範，夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。
草案這次修正，將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件，予以刪除，修改後條文為「夫妻之一方因離婚而生活陷於困難者，得向他方請求贍養費」。
但草案也規定，贍養義務人因負擔贍養義務，導致不能履行其對直系血親的扶養義務，或不能維持自己生活時，生活陷於困難的一方不得請求贍養費；請求贍養費，由當事人協議，如協議不成則由法院定之。
草案同時也明定，贍養費請求權，自離婚時起5年間不行使而消滅。
至於贍養費的多寡，草案規定依「贍養權利人的需要狀況」及「贍養義務人的經濟能力」，作為權衡贍養費給付程度的依據；這次也新增「減輕或免除贍養義務人給付義務事由」，包含贍養權利人對贍養義務人或其直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上的不法侵害行為、結婚未滿2年等。
修法也明定，贍養費請求權的消滅事由為再婚與死亡；而夫妻雙方離婚，非因生活陷於困難而自行約定贍養費者，將不適用此草案。（編輯：郭無患）1100805