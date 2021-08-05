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臺北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫師陳晉瑋表示，有病人劇烈下背痛，用一般止痛藥沒效，夜間疼痛影響睡眠，嚴重的甚至併發下肢癱瘓無力，遇到這類病人，會抽血檢查白血球及發炎指數，以判斷背痛是細菌感染造成，還是一般退化性機械性結構的問題，如壓迫性骨折。如果發炎指數偏高，加上影像學檢查有椎體變形或化膿，就有可能是脊椎骨髓炎。
陳晉瑋說，該位病人的致病原因，有可能是肺部感染產生的感染性血栓，透過血液循環至脊椎動脈分支而引起脊椎感染，培養出來的細菌就是最常見的金黃色葡萄球菌，一般脊髓炎需要靜脈抗生素治療6週，整體療程至少3個月，一旦病人有神經學症狀或脊椎後凸變形及脊椎不穩定造成難以控制的痛，這時就需要脊椎骨科手術矯正固定脊椎，無法單靠內科治療。
劇烈下背痛合併發燒等 盡快求助骨科醫師
因此，當民眾出現藥物難以控制的下背痛，有時還會出現發燒、下肢麻木及無力，合併其他系統性的疾病，例如肺炎或泌尿道感染，就要尋求專業骨科醫師診治，早期診斷，及時給予適當的抗生素治療，可提供病人較好的預後。
資料來源：健康醫療網 成年人下背疼痛 竟是骨髓炎侵蝕腰椎間盤
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