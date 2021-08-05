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鴻海買下旺宏6吋晶圓廠　各自有啥盤算？

▲記憶體旺宏今（2021）年4月中旬宣布出售旗下6吋晶圓廠，引發多家企業搶親，而最終鴻海出線，買下旺宏6吋晶圓廠。圖左為旺宏董事長吳敏求、圖右為鴻海董座劉揚偉。(圖／旺宏臉書官網，NOWnews資料照片)
▲記憶體旺宏今（2021）年4月中旬宣布出售旗下6吋晶圓廠，引發多家企業搶親，而最終鴻海出線，買下旺宏6吋晶圓廠。圖左為旺宏董事長吳敏求、圖右為鴻海董座劉揚偉。(圖／旺宏臉書官網，NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

2021-08-05 15:15:59｜2021-08-05 15:25:43

記憶體旺宏今（2021）年4月中旬宣布出售旗下6吋晶圓廠，引發多家企業搶親，今（5）日鴻海與旺宏召開聯合記者會，鴻海宣布買下旺宏6吋晶圓廠，包括土地與建物、附屬廠務設施，及6吋晶圓廠機器設備，總交易金額為新台幣25.2億元。

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劉揚偉會上指出，鴻海看到了有個很好的機會，未來很多產業包括EV、數位醫療都是，而其中半導體跟AI都是關鍵技術，過去做不到的現在都可以做到，也感謝旺宏有機會讓鴻海在台灣半導體業踏出第一步。旺宏董座吳敏求則笑說，出售案這一個半月受到的壓力今天終於解除，也希望讓台灣半導體再往前進一步。

▲記憶體旺宏今（2021）年4月中旬宣布出售旗下6吋晶圓廠，引發多家企業搶親，而最終鴻海出線，買下旺宏6吋晶圓廠。
▲記憶體旺宏今（2021）年4月中旬宣布出售旗下6吋晶圓廠，引發多家企業搶親，而最終鴻海出線，買下旺宏6吋晶圓廠。 (圖／擷取自證交所直播網)
 

記憶體大廠旺宏業務主軸記憶體生產大多走大規模能擴張，而這座6吋廠因為技術未能持續提升、缺乏擴產經濟效應，因此旺宏董事會去（2020）年3月就決議要停產，想要專注於高階記憶體的布局。

旺宏這座6吋晶圓廠，自2000年至今提供代工業務，生產利基型類比及邏輯IC產品，原定去年底要停產，但因新冠疫情推升半導體市場需求，晶圓代工產能供不應求，因此該廠停止投片時間也從去年底延到今（2021）年4月。

旺宏出售6吋晶圓廠消息一出、炙手可熱，外界認為求售金額可望對旺宏「大進補」外，產業界也熱議紛紛，引來多方搶親，包括聯電、世界先進、日本東京威力科創、鴻海都曾傳出是可能的買家。

鴻海多年前就曾傳出要進軍半導體領域，還成立「S次集團」專門負責半導體產業的整合，鴻海董事長劉揚偉就是集團中原本負責半導體業務的重要人士，而他做上董座大位，也凸顯集團瞄準半導體產業商機的決心。

雖然鴻海之前曾說過不做晶圓廠，但產業局勢變化快速，近來也頻頻露出對買晶圓廠的好感，希望藉由晶圓製造這部分，來完整布局「3+3」，也就是「電動車、數位健康、機器人」三大產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術的產業生態。

鴻海今日收在平盤112元的位置，旺宏終場則漲1.2元，收在45.45元，漲幅2.71%。

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