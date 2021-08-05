奧運／美國男子接力遭淘汰　9金名將暴怒痛批：不可接受

美國隊今年在田徑項目的發揮不如預期，今(5)日更是標誌性的無緣闖進男子4X100公尺接力的決賽，也讓老前輩、奧運田徑9金得主Carl Lewis怒不可遏，直言這樣的失利「完全不能接受」。

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牙買加短跑王國在Usain Bolt退役之後，統治力出現鬆動，今年美國隊本來期望收復失土，但沒想到出師不利，多個項目都發揮的不如預期，田徑首金居然是靠鐵餅女將Valarie Allman拿下。

這一屆男子100公尺由義大利好手Lamont Marcell Jacobs爆冷奪得金牌， 200 公尺金牌則是被加拿大好手 Andre de Grasse 搶走；而女子100和200公尺更慘，完全是

如今連4X100接力都無緣奪牌，這對於美國來說是巨大挫敗。

美國這一次接力發生交棒失誤，在分組僅排名第6，還輸給分組第一的中國大陸。Lewis氣到不行，在接受《今日美國》電訪時，直說「這就像是一名美式足球教練帶領一支球隊參加超級碗，並以99:0輸掉了比賽，因為他們準備不夠充分。」

「美國接力隊在比賽中幾乎做錯了每一件事，他們交棒失誤，步程沒抓好，顯然沒有任何人領導這一切。美國隊比我看到的AUU的孩子跑得還差。這太令人尷尬了，完全不能接受。」

「這是不可接受的！看到這一點非常令人沮喪，因為這是人們的生活的信仰。我們在愚弄人們的生活。這就是為什麼我如此沮喪，這是完全可以避免的。美國的人們坐在電視機前面為美國加油，結果這些人卻上演小丑秀。我不能再忍受了，這是不可接受的。」

美國隊員賽後受訪時承認他們沒有做太多的練習，Lewis認為讓Ronnie Baker跑第三棒是巨大失望，因為他在200公尺到300公尺之間的賽道上發生重大失誤。

Lewis解釋說Baker並不跑個人200公尺項目，所以讓他擔任第三棒很難以置信，隨後他把矛頭指向訓練方式，痛批現在美國在接力項目上毫無章法。

「很沮喪，因為我對這三個字母充滿熱情——USA(美國)。」Lewis說道，「這就是為什麼我這麼沮喪。我愛我的國家，我想要贏我們怎麼能以這種令人無法接受的方式讓美國如此失望？」