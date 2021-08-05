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南京老婦染疫赴揚州狂搓麻將　隱匿行程至少1傳47

▲中國南京1名64歲婦人，因隱瞞自己的南京居住史，自行前往揚州，還頻繁在棋牌室等人潮多、通風差的空間活動，導致多名牌友確診。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲中國南京1名64歲婦人，因隱瞞自己的南京居住史，自行前往揚州，還頻繁在棋牌室等人潮多、通風差的空間活動，導致多名牌友確診。（圖／翻攝自澎湃新聞）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-05 15:07:01

中國江蘇省的新冠疫情持續，已連續多日都是中國新增確診數最多的省分，除了南京市，揚州市的疫情也有升溫趨勢，其中1名64歲的南京毛姓老婦人，因擅離已採取封管措施的居住地，自行前往揚州，並出入多間牌室打麻將，引發群聚感染疫情，已遭揚州警方以涉嫌妨害傳染病防治罪拘捕。據陸媒統計，毛姓婦人至今已造成47名牌室人員因此染疫。

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綜合《新京報》等陸媒報導，毛姓老婦是在7月21日從南京居住地前往揚州邗江區，住在70歲的姊姊家中，期間沒有按照法規，主動向邗江區通報自己的南京居住史，並於接下來幾日，到農貿市場、商店、棋牌室等人潮眾多的地方趴趴走，其中光是秋南苑棋牌室，毛姓老婦就連續光顧了4天。

幾天之後，毛姓老婦在7月27日，因出現咳嗽、發燒等症狀而自行就醫，並於隔天被確診感染新冠肺炎。

從揚州市公安局邗江分局發布的通報內容來看，毛姓婦人發病前，並未按照揚州市邗江區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的相關要求，主動通報南京旅居史，並頻繁活動於揚州市區人員高度密集的場所，導致疫情在揚州市區擴散蔓延，造成「極其嚴重」的後果，違反傳染病防治法的相關規定，行為涉嫌妨害傳染病防治罪，已對她採取刑事拘留措施。

截至8月3日24時為止，在毛姓婦人的直接密切接觸者中，除了她姊姊之外，已至少傳染給其他47名秋南苑棋牌室的相關人員；而其姊得病後也造成其餘14人確診，都是她在宏遠棋牌室的接觸者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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