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女性有痛經困擾　中醫三伏貼療法助舒緩

女性有痛經困擾　中醫三伏貼療法助舒緩
女性有痛經困擾　中醫三伏貼療法助舒緩

健康醫療網

2021-08-05 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】中醫三伏貼療法多應用於鼻過敏、哮喘等呼吸道疾病預防與治療，但其實針對經期不順、痛經，及虛寒型腹脹、腹瀉等症狀，三伏貼同樣也具有緩解效果。臺中慈濟醫院中醫部婦科醫師王嘉涵指出，痛經主要是因氣血不通，這時藉由三伏貼熱性藥物推動，能幫助達到通經、活血順氣目的，也能預防及緩解經期的腹痛不適。

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夏季使用三伏天療法　藉經絡氣血提高免疫功能

「三伏天」是自然界陽氣最盛，也是人體陽氣最旺盛時期，因此以中醫觀點而言，若能在夏季使用三伏天敷貼熱性藥物在特定穴位，較容易使皮膚滲入穴位經絡，且透過經絡氣血直達病處，提高免疫功能，因此即使有虛寒型腹瀉、腹脹等症狀困擾，同樣也能藉由三伏貼的外敷，達到舒緩的效果。

三伏貼治療虛寒型腹瀉　有助促進腸胃功能

臺中慈濟醫院中醫部內科醫師鄭宇真解釋，出現虛寒型腹瀉或脹氣等症狀，主要因脾胃運化陽氣不足所導致，這時藉由三伏貼等溫熱藥物的外敷，能幫助達到溫陽祛寒，且促進腸胃功能的效果，是患者口服藥物外另外一個治療選擇。

接受三伏貼療法前　應先諮詢醫師評估體質

為提供民眾完善的三伏貼療法，臺中慈濟醫院中醫部也辦理「三伏貼特別門診」，結合專業團隊進行四診檢查，並依據不同體質配合適當敷藥材料或建議適當療法，提供正確的中醫飲食宜忌衛教。中醫部醫師王嘉瑩強調，三伏貼療法是體現中醫冬病夏治的預防醫學概念，若有相關疾病的患者，必要時可諮詢醫師接受此療法，並配合生活作息及飲食習慣調養，達到預防疾病的目的。



資料來源：健康醫療網 女性有痛經困擾　中醫三伏貼療法助舒緩

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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