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「三伏天」是自然界陽氣最盛，也是人體陽氣最旺盛時期，因此以中醫觀點而言，若能在夏季使用三伏天敷貼熱性藥物在特定穴位，較容易使皮膚滲入穴位經絡，且透過經絡氣血直達病處，提高免疫功能，因此即使有虛寒型腹瀉、腹脹等症狀困擾，同樣也能藉由三伏貼的外敷，達到舒緩的效果。
三伏貼治療虛寒型腹瀉 有助促進腸胃功能
臺中慈濟醫院中醫部內科醫師鄭宇真解釋，出現虛寒型腹瀉或脹氣等症狀，主要因脾胃運化陽氣不足所導致，這時藉由三伏貼等溫熱藥物的外敷，能幫助達到溫陽祛寒，且促進腸胃功能的效果，是患者口服藥物外另外一個治療選擇。
接受三伏貼療法前 應先諮詢醫師評估體質
為提供民眾完善的三伏貼療法，臺中慈濟醫院中醫部也辦理「三伏貼特別門診」，結合專業團隊進行四診檢查，並依據不同體質配合適當敷藥材料或建議適當療法，提供正確的中醫飲食宜忌衛教。中醫部醫師王嘉瑩強調，三伏貼療法是體現中醫冬病夏治的預防醫學概念，若有相關疾病的患者，必要時可諮詢醫師接受此療法，並配合生活作息及飲食習慣調養，達到預防疾病的目的。
資料來源：健康醫療網 女性有痛經困擾 中醫三伏貼療法助舒緩
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