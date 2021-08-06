加減賺！婆媽渾身解數變成舞者　只為千元「另類紓困金」

全國整體疫情趨勢逐漸趨緩，昨（5）日本土個案已降至個位數，是警戒以來最低，綜藝節目紛紛重新開錄，戲劇也開始進行拍攝工作，其中

節目《超級紅人榜》、《超級夜總會》將於7日、8日復工。事實上，

製作單位在疫情期間舉辦了線上海選，雖然是透過視訊，選手們仍

花樣百出，還有人為了拿獎金，使出渾身解數吸引評審的目光，被笑說是另類的「紓困」方式。

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《超級紅人榜》日前連續2天舉辦「抒情歌王」、「動感歌王」線上擂台賽，這次首次用遠端視訊錄製節目，並提供獎金5000元給優勝者，讓他們能在不景氣時，憑藉歌唱實力來賺外快。主持人于美人、蔡昌憲、許志豪以及詹雅雯、許常德、荒山亮等多位評審，都各自在家裡視訊評選，吸引不少觀眾參賽，值得注意的是，許多阿嬤、媽媽等長輩們，都搖身變成舞者一起搶獎金，似乎已成為他們另類的紓困方式。

▲《超級紅人榜》吸引不少觀眾參賽。（圖／三立提供）

另外，《超級夜總會》為了不與觀眾脫節，首開先例進行線上錄影，主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗與來賓，以視訊連線的方式進行錄影，「超級點歌秀」也完整還原呈現，直接邀請觀眾視訊連線，分享他們的心情故事。其中來賓陳隨意分享「3分鐘出好菜」，與過往不同的錄影形式，製造了許多新鮮感。節目也挑戰透過異地共演，完成人氣短劇《福州伯》的錄製，重現3位主持人的經典角色，包括鐵獅玉玲瓏、福州伯及公車萍，3種不同性格的角色相湊在一起，為短劇創造出不同的火花，令觀眾十分期待！