查獲博奕洗錢機房　每日洗錢五百萬元人民幣

台中市刑大針對「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」等特徵的場所進行調查，果然破獲一個博弈洗錢集團，該集團專責處理華人地區數個網路博奕公司的洗錢匯兌工作，提供線上金流轉帳及客服服務，當場除查扣現金800多萬及U盾等證物，也查出每天起碼經手500萬草紙（人民幣），經營5個月來洗錢金額竟高達35億台幣。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-05 16:39:30
臺中市警察局第五分局偵查隊和刑警大隊科偵隊共同在實施轄內「淨樓專案」時，遇到熱心社區民眾反應有房客與「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」等情境相符，引起員警特別的關注，經過運用臺中市警局自建的大數據資料庫，以及全國首創的科技偵防情資平臺輔助偵查，發現這群年輕人應該是在從事網路博弈的非法行為，經報請台中地檢署由林依成檢察官指揮偵查，一舉破獲以張嫌為首的博弈洗錢集團，現場及住所共計查扣現金新臺幣800萬餘元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等證物及犯罪所得。
警方調查以張嫌為首共有5名成員，專責處理大陸及華人地區數個網路博奕平臺洗錢匯兌等工作，對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務，經清查約5個月期間的相關紀錄，他們從事金流匯款轉帳金額就已高達人民幣8億3千萬元（折合新臺幣約35億元），估計獲利已有新臺幣上千萬元。
在搜索過程中，現場桌上手機架之工作機及大陸銀行U盾仍頻頻聲響，員工正忙著配對手機及U盾操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數，賭客賭金輸贏兌換充值越多，這些員工賺的經手水錢也越多(靠抽傭金賺錢的人叫收水仔)。
另外，警方亦發現張嫌在住處及現場都放有好幾百萬的現金以及高價名錶、出入也是駕駛高級B牌車，但是又都無法明確交代財物來源，全案經初步調查後已先依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。