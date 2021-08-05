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輕颱銀河、妮妲接力生成！氣象局：對台無直接影響

▲氣象局5日表示，太平洋海面上目前已有3颱，但新生成的銀河與妮妲颱風對台灣並無直接影響。（圖／
▲氣象局5日表示，太平洋海面上目前已有3颱，但新生成的銀河與妮妲颱風對台灣並無直接影響。（圖／

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-05 16:50:14

中央氣象局今（5）日下午14時宣布，位於琉球海面的熱帶性低氣壓，已形成今年第10號颱風「銀河」（MIRINAE）、第11號颱風「妮妲」（NIDA），再加上第9號颱風盧碧，目前太平洋地區共有3個颱風。

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據氣象局資料指出，銀河颱風14時的中心位置在北緯 26.8 度，東經 128.1 度，以每小時12公里速度，向東北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里；妮妲颱風14時的中心位置在北緯 32.6 度，東經 147.8 度，以每小時11公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

氣象局表示，受盧碧颱風外圍環流影響，自昨日0時起自今日14時，全台出現最大雨量在屏東縣大漢山281.0毫米，高雄市御油山276.5毫米，不過若颱風行徑無特殊變化，氣象局預計於在17時30分解除海上颱風警報，但持續針對高屏地區發布豪雨特報；南投縣、嘉義縣市、台南市與台東縣發布大雨特報。

氣象局說明，目前台灣位處的太平洋低壓帶有3個颱風，盧碧已在中午左右於中國廣東沿海登陸，強度稍為減弱且暴風圈有縮小趨勢，最快今明兩天就可能會減弱成熱帶性低氣壓，至於新生成的銀河颱風與妮妲颱風，對台灣並無直接影響。

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