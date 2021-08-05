怕掃到颱風尾　故宮南院加緊抽排降低景觀湖水位

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）國立故宮博物院南部院區處長彭子程表示，連日豪雨已讓故宮南院景觀湖幾乎滿溢，加緊抽排湖水至朴子溪，降低水位，準備容納盧碧颱風帶來的雨水與地表逕流，防景觀園區淹水。





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故宮南院位於嘉南平原，屬易淹水地區，設計之初即規劃「儲水層工程」，設置面積約為13.32公頃的景觀湖。彭子程今天表示，景觀湖集匯儲納園區雨水及收納地表逕流，具有滯洪、水資源調節利用、生態營造等多重功能。





彭子程說，連日豪雨，景觀湖幾乎滿溢，昨天開始抽排湖水至朴子溪，抽水調降水位，為盧碧颱風來襲做準備，防止戶外景觀園區淹水。





嘉義縣政府水利處防洪維護科長陳彥儒表示，為預防故宮南院、蒜頭糖廠淹水，縣府在故宮南院東側興建新埤滯洪池與蔗埕抽水站，去年完工啟用，近日強降雨發揮集水與抽排功效，與南院景觀湖發揮互補作用；目前縣府同樣在抽排滯洪池水，容納颱風帶來的雨量。





嘉義縣六腳鄉工廠村黃姓村民指出，3年前823水患時，故宮南院四周道路與旁邊的蒜頭糖廠，全淹在水中，按照以往經驗，3日前的強降雨，這區域一定「做水災」，但有了新埤滯洪池徹底解決水患。





中央氣象局指出，盧碧颱風暴風圈已進入台灣海峽，受颱風外圍環流影響，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。（編輯：陳仁華）1100805



