COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

怕掃到颱風尾　故宮南院加緊抽排降低景觀湖水位

▲連日豪雨，讓故宮南院景觀湖幾乎滿溢，4日開始抽排湖水至朴子溪，調降水位，為盧碧颱風來襲做準備。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 110年8月5日
▲連日豪雨，讓故宮南院景觀湖幾乎滿溢，4日開始抽排湖水至朴子溪，調降水位，為盧碧颱風來襲做準備。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 110年8月5日

中央社

2021-08-05 16:54:39

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）國立故宮博物院南部院區處長彭子程表示，連日豪雨已讓故宮南院景觀湖幾乎滿溢，加緊抽排湖水至朴子溪，降低水位，準備容納盧碧颱風帶來的雨水與地表逕流，防景觀園區淹水。

我是廣告 請繼續往下閱讀

故宮南院位於嘉南平原，屬易淹水地區，設計之初即規劃「儲水層工程」，設置面積約為13.32公頃的景觀湖。彭子程今天表示，景觀湖集匯儲納園區雨水及收納地表逕流，具有滯洪、水資源調節利用、生態營造等多重功能。

彭子程說，連日豪雨，景觀湖幾乎滿溢，昨天開始抽排湖水至朴子溪，抽水調降水位，為盧碧颱風來襲做準備，防止戶外景觀園區淹水。

嘉義縣政府水利處防洪維護科長陳彥儒表示，為預防故宮南院、蒜頭糖廠淹水，縣府在故宮南院東側興建新埤滯洪池與蔗埕抽水站，去年完工啟用，近日強降雨發揮集水與抽排功效，與南院景觀湖發揮互補作用；目前縣府同樣在抽排滯洪池水，容納颱風帶來的雨量。

嘉義縣六腳鄉工廠村黃姓村民指出，3年前823水患時，故宮南院四周道路與旁邊的蒜頭糖廠，全淹在水中，按照以往經驗，3日前的強降雨，這區域一定「做水災」，但有了新埤滯洪池徹底解決水患。

中央氣象局指出，盧碧颱風暴風圈已進入台灣海峽，受颱風外圍環流影響，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。（編輯：陳仁華）1100805

▲連日豪雨已讓故宮南院景觀湖幾乎滿溢，湖中小島也滅頂，5日院方加緊抽排湖水至朴子溪，降低水位，準備容納盧碧颱風帶來的雨水與地表逕流，防止景觀園區淹水。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真
▲連日豪雨已讓故宮南院景觀湖幾乎滿溢，湖中小島也滅頂，5日院方加緊抽排湖水至朴子溪，降低水位，準備容納盧碧颱風帶來的雨水與地表逕流，防止景觀園區淹水。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 110年8月5日
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.84%6.16%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.05%79.95%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.07%36.93%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀