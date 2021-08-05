李昇基失戀了？女友疑PO分手文：我要擺脫痛苦珍惜自己

我是廣告 請繼續往下閱讀
李多寅在IG上傳一段英文，表示：「我只是一個希望過好每一天的女人，因為這是我的生活，我只能活一次，沒有人會替我而活，所以我將擺脫所有的痛苦，並珍惜生活中所有的幸福。」一段話似乎暗示她已與李昇基分手，2人公司對此回應媒體「不清楚」、「藝人私事不便確認」，沒承認也不否認。
李昇基今年5月24日遭爆與李多寅交往，南韓最強狗仔《Dispatch》更秀出女生去男方長輩家的照片佐證，2人最後大方認愛，但小倆口戀情卻不被外界看好，原因包含李多寅愛炫富、媽媽涉內線交易，以及父親炒股害人輕生、涉嫌性暴力等前科，紛紛反對雙李在一起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110