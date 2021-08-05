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李昇基失戀了？女友疑PO分手文：我要擺脫痛苦珍惜自己

▲李昇基（左）跟李多寅戀情疑似見光死。（圖／李昇基、李多寅IG）
▲李昇基（左）跟李多寅戀情疑似見光死。（圖／李昇基、李多寅IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-05 17:40:04

韓星李昇基今年5月認愛演員李多寅，2人祕密交往長達1年，女方也已見過男方家長，外傳他們好事將近，未料女生在IG上傳一段英文字，網友猜測小倆口分手，雙方經紀公司甚至回應「藝人私事不清楚」，掀起討論。

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▲李多寅的貼文，讓外界揣測她與李昇基分手。（圖／李多寅IG）
▲李多寅的貼文，讓外界揣測她與李昇基分手。（圖／李多寅IG）
李多寅在IG上傳一段英文，表示：「我只是一個希望過好每一天的女人，因為這是我的生活，我只能活一次，沒有人會替我而活，所以我將擺脫所有的痛苦，並珍惜生活中所有的幸福。」一段話似乎暗示她已與李昇基分手，2人公司對此回應媒體「不清楚」、「藝人私事不便確認」，沒承認也不否認。

李昇基今年5月24日遭爆與李多寅交往，南韓最強狗仔《Dispatch》更秀出女生去男方長輩家的照片佐證，2人最後大方認愛，但小倆口戀情卻不被外界看好，原因包含李多寅愛炫富、媽媽涉內線交易，以及父親炒股害人輕生、涉嫌性暴力等前科，紛紛反對雙李在一起。

▲Dispatch曝光李昇基帶女友見家長的照片。（圖／翻攝Dispatch官網）
▲Dispatch曝光李昇基帶女友見家長的照片。（圖／翻攝Dispatch官網）
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