肯尼NOW星球／就是放不下籃球 李家瑞：重返球場不後悔
上周《肯尼NOW星球》邀請新竹街口攻城獅的球員李家瑞上節目，本周肯尼哥要持續來訪問這位200公分的前鋒！上一集李家瑞提到他覺得自己不太適合籃球這項運動，所以選擇提早退役，不過李家瑞始終無法放下籃球，所以決定復出，現在就讓李家瑞來跟大家分享他重回球場的故事。
運動中心/綜合報導
2021-08-05 20:00:29
去年新竹街口攻城獅剛成立，因此需要非常大量的球員，對「左手球員」情有獨鍾的總經理高景炎覺得李家瑞是不錯的人選，因此打電話給李家瑞要招攬他加盟，雖然最後順利簽約，但家瑞回憶此事說道：「某一天下午突然接到一位高先生的電話，但當時不論是P聯盟（P.LEAGUE+）還是新竹街口攻城獅都是新的東西，有很多疑問跟擔心，所以我那時候想法只是聽聽就好」，肯尼哥再追問，那位「高先生」態度誠懇嗎？李家瑞笑說：「高先生非常誠懇，幾乎每個禮拜都有通電話」。
至於加入攻城獅有沒有後悔？肯尼哥還提醒家瑞要「小心回答」，但李家瑞非常豪邁地回應說：「這答案很肯定，當然是不會後悔，也不需要小心回答，因為這個問題在我這裡沒有否定的答案」，另外李家瑞也給攻城獅的第一個賽季80分的評價，但他對自己的表現並不是那麼滿意。
新聯盟成立也創造出全新的制度，李家瑞對於主客場制的想法是什麼？他表示：「其實蠻累的，因為有時候要一直移動，可能今天在台北比賽，明天又要去彰化，不過我覺得能在主場打球很夢幻，特別是新竹球迷很熱情，不管表現好不好都會全力支持為我們加油」。
長期關注節目的粉絲都知道，只要肯尼哥訪問自家球員，都會開放給球員問他一個問題，這次李家瑞會問肯尼哥什麼問題呢？8/5（四）晚間十點，看完奧運賽事，球迷們也要記得收聽收看《肯尼NOW星球》喔！（編輯：吳忠育）