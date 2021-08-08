清晨上廁所聽見幼貓叫　一週後家裡變小貓「聚寶盆」？

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▲幾個月前女子艾莉森的丈夫清晨起床上廁所時，聽見廚房有小貓叫聲，發現竟然有一隻陌生小虎斑闖進家裡。（圖／FB帳號Alison Branum）

× ▲幾個月前女子艾莉森的丈夫清晨起床上廁所時，聽見廚房有小貓叫聲，發現竟然有一隻陌生小虎斑闖進家裡。（圖／FB帳號Alison Branum）

Alison Branum艾莉森表示，4月底的某個清晨先生起床去洗手間，在走廊上聽見幼貓的喵叫聲，他心想：「我家沒有小貓啊！」隨後迷迷糊糊走進廚房，竟然在地板上看見一隻陌生小虎斑貓驚慌地走來走去！小貓的出現驚醒了所有人，隔天一家人立刻帶牠到獸醫院檢查，得知牠是一隻2個月左右的小男生，先生回想幾天前他在屋外抽菸時，看見一隻母貓叼著一隻小虎斑貓出現在屋頂，也許牠就是從閣樓溜進來的，但是檢查閣樓並沒有發現母貓與其他小貓，因此一家人決定收編牠並且取名「Smudge史瑪吉」。

▲艾莉森的先生懷疑小虎斑「史瑪吉」是日前在屋外看見母貓叼到閣樓的小貓。（圖／FB帳號Alison Branum）

× ▲艾莉森的先生懷疑小虎斑「史瑪吉」是日前在屋外看見母貓叼到閣樓的小貓。（圖／FB帳號Alison Branum）

正當大夥以為事情就這樣落幕時，沒想到一星期後又在車庫發現兩隻同齡小貓！牠們是橘貓「Ember安柏」與黑貓「Soot薩德」，為了百分之百確認「沒有其他小貓」，一家人上上下下、裡裡外外都仔細檢查房子一遍，確定沒有其他「驚喜」，並且借來誘捕籠成功捕捉母貓帶往收容所結紮送養。而艾莉森家裡原本已有4隻大貓，為了迎接3隻小貓他們也決定要搬到更大房子，以便讓所有貓咪盡情奔跑，現在3隻小貓已經健康地長大，變成愛撒嬌又活潑孩子呢！

▲一星期後沒想到又有兩隻與史瑪吉同齡的小貓出現在車庫！原來這三隻小貓是同一母貓叼來的，艾莉森一家人只好收編，母貓則又捕後送去收容中心結紮送養。（圖／FB帳號Alison Branum）

× ▲一星期後沒想到又有兩隻與史瑪吉同齡的小貓出現在車庫！原來這三隻小貓是同一母貓叼來的，艾莉森一家人只好收編，母貓則又捕後送去收容中心結紮送養。（圖／FB帳號Alison Branum）

▲橘貓取名「安柏」，黑貓則叫做「薩德」，小貓們都健康地長大。（圖／FB帳號Alison Branum）