新冠肺炎來襲　高血壓、心臟病民眾該怎麼辦？

台灣新冠肺炎確診案例破萬的同時，亞洲疫情起伏不定，全球染疫人口早已破億，往二億大關邁進，並造成四百多萬人離世。在眾人齊心防疫的同時，各國也快馬加鞭希望能夠拉高新冠肺炎疫苗的接種率，早日解除封城帶來的衝擊。





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新冠肺炎確診病例全球最高的美國，在極力增加新冠肺炎疫苗施打率時，美國國家傳染病基金會也再再呼籲民眾要積極接種疫苗來預防流感和肺炎鏈球菌疾病，降低醫療體系的沈重負擔。而民眾往往也會因為害怕染疫，在疫情嚴峻期間會避免前往醫院。





淡水馬偕心臟內科主治醫師、病房主任李俊偉醫師說，「現在不是心肌梗塞的熱季，但我們也發現最近因民眾害怕來醫院，因心肌梗塞來就醫，病情普遍比較嚴重，有些甚至已經拖到OHCA（到院前心肺功能停止）會影響到存活率。如果身體真的很不舒服，該就醫，還是要早一點來。平常的回診，如果病情穩定，可以開慢箋，也可以打電話到診間，用電話問診，再由家屬幫忙領藥，千萬不要因為太怕了，就完全放棄最重要的病情控制。」





「現在遇到有需要做緊急心導管的病友，我們會先做快篩，醫護也會穿全套的防護做治療，不會等PCR結果，以掌握黃金治療時間。事實上，我早就接受新冠肺炎疫苗的完整接種。民眾如果已經排到疫苗，能打到的疫苗，都是救命的疫苗，不要等來等去。年長者、高血壓、心臟病或是有慢性病的民眾，也可以與主治醫師討論是否要打有免疫記憶的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）來加強保護力，我自己跟太太、爸爸媽媽岳父岳母，也都打了。」





事實上，根據衛生福利部最新公佈的十大死因。在新冠肺炎疫情較平穩的2020年，肺炎仍再度登上國人十大死因第三位，造成13,736位國人離世，可見得不管有沒有新冠肺炎病毒的流行，我們平常就要重視肺炎的預防。肺炎鏈球菌也是肺炎的致病菌，台灣也有疫苗可施打。





李俊偉主任說，「肺炎鏈球菌、新冠肺炎病毒，都會攻擊肺部，打了疫苗，就像幫家門加了門鎖，門禁森嚴比較不會被偷，即使真的被偷，也比較不會損失慘重。因此，能預約到新冠肺炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，就可以去打，這二種肺炎疫苗各有各的保護力，不會互相衝突的。而且，不管有沒有打到肺炎疫苗，把現有的慢性病控制好、戴口罩、勤洗手、宅在家，也都是很有效的自保方式。」



