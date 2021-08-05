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她奪牌後感謝高中老師！曾被說「游泳無前途」反成激勵　

▲加拿大游泳女將奧萊西亞克（Penny Oleksiak）在東京奧運拿下1銀2銅佳績，賽後她發文「感謝」高中老師引發熱議。（圖／翻攝自Penny Oleksiak的IG）
▲加拿大游泳女將奧萊西亞克（Penny Oleksiak）在東京奧運拿下1銀2銅佳績，賽後她發文「感謝」高中老師引發熱議。（圖／翻攝自Penny Oleksiak的IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 19:21:43

東京奧運已經逐漸進入到尾聲，在這全球體育殿堂上，除了選手們在各項賽事留下的佳績外，更不乏許多激勵人心的故事。加拿大游泳女將奧萊西亞克（Penny Oleksiak）在泳道上勇奪1銀2銅，賽後她發文「感謝」高中老師引發熱議，釣出許多網友直呼心有戚戚焉！

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奧萊西亞克在個人200公尺自由式比賽中獲得銅牌，在團體賽的100公尺接力中獲得銀牌，團體賽的100公尺混合式接力中獲得銅牌，暫時成為本屆東京奧運中奪得最多獎牌的加拿大選手。

▲奧萊西亞克的高中老師曾要她放棄游泳，好好念書。（圖／翻攝自Penny
▲奧萊西亞克的高中老師曾要她放棄游泳，好好念書。（圖／翻攝自Penny Oleksiak的IG）
而奧萊西亞克4日在推特發文，透露Google了「獲得最多奧運獎牌的加拿大選手」，結果看到自己的名字。奧萊西亞克開心表示要「感謝」自己的某位高中老師，那位老師當初叫她「停止游泳，好好唸書。因為游泳沒有前途（不會帶妳到任何地方）」。奧萊西亞克強調，「這一句話讓我成功實現夢想」。

奧萊西亞克隨後也補充，學校裡也有許多老師鼓勵她、支持她的游泳志業，但那位總是阻止、唱衰的老師卻特別讓她難忘，反而成了激勵她前進的動力。網友們紛紛在底下留言回覆說，「老師說妳游不到任何地方，結果妳游進了奧運」、「這是最好的方法去證明老師錯了」、「永遠不要放棄夢想」。（編輯：倪浩軒）

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