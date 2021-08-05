女倒垃圾被搶走！嬤轉身回「一句」超暖 眾笑：是孫媳婦
正所謂「千金買房，萬金買鄰」，若是住在公寓大樓的社區裡，擁有一個好鄰居是件很幸福的事。今（5）日就有網友分享，她搭電梯下樓準備去倒垃圾，突然手中的垃圾被鄰居阿嬤搶走，她瞬間感到驚恐，沒想到阿嬤轉身回了一句，讓她感到相當暖心，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 19:56:33
原PO在《爆廢公社公開版》表示，她到了倒垃圾的時間，搭著電梯來到一樓，想不到才剛出電梯門，後面一位鄰居阿嬤突然搶走她手上的垃圾，讓她瞬間驚恐，深怕會發生什麼事，結果阿嬤轉身露出微笑，並溫暖地說「我比較有力，我幫你丟，趕快上去」。
原PO聽完腦中頓時一片空白，等她回過神後，便追出去找阿嬤，對方卻還是不斷叫她回去，這讓她感到十分暖心，「冷冰冰的社區，還可以收到如此溫暖的舉動，阿嬤謝謝妳！我只是看起來柔弱而已，下次看到一定要好好謝謝阿嬤，今天就讓我沈浸在您溫暖的背影好嗎？」
事後，原PO也透露，她進去電梯的時候，還看到鏡子反射阿嬤在偷偷打量自己。貼文曝光後，也吸引3千多人按讚，紛紛留言感嘆，「阿嬤好暖心喔」、「阿嬤男友力爆發！」、「有些長輩真的是很讓人尊敬」、「你是不是看起來太瘦小了，所以阿嬤就看扁你了」、「很暖心的鄰居」、「只有老人才有人情味」。
另外，也有不少人開玩笑說，「阿嬤在找孫媳婦啦」、「可能在找孫媳婦了」、「阿嬤在找孫媳婦所以才一直打量妳」、「在幫孫子挑媳婦…」、「阿嬤接下來會問妳有沒有男朋友，要介紹孫子給你」、「對妳好一點，選孫媳婦吧哈哈」、「應該是有孫子想介紹給你，正在前置作業啦」、「可能阿嬤有一個單身的孫子」。（編輯：許智超）