小S高喊「不是台獨」　柯宇綸：可惜她選擇保護自己

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事實上，台灣藝人赴大陸發展後，被要求表態政治立場，似乎已讓台灣人習以為常，而對於那些藝人是否「台獨」，又如何止住大陸人的怒火，柯宇綸認為唯一的解法就是勇敢站出來，表明自己的國家是台灣，「每個被點名的藝人都有氣魄的話，中國（大陸）還敢點名任何一個台灣人嗎」，不過小S安靜幾天後，還是決定在微博上直呼自己並非台獨，讓柯宇綸忍不住大嘆：「可惜的是小S選擇保護自己，而不是全台灣的年輕藝人。」更說：「大家都以為耍小聰明可以過關賺錢，事實上就是要跪下去。」
有網友指出依照大陸網友的慣性，小S如果沒有完全輸誠，只說出這種模稜兩可的話根本沒有用，也有人表示小S這番言論，雙邊都會保不住，認為她危機處理得不是很好。不過有網友坦言，其實無論是市場取向，還是內心的真實認知，小S會表態自己「並非台獨」根本不意外，況且她所言屬實，至少沒有脫口「祖國統一」、「中國台灣」等敏感性用詞，希望大家不要予以攻擊。
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