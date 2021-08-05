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小S高喊「不是台獨」　柯宇綸：可惜她選擇保護自己

▲小S（右）高喊不是台獨，柯宇綸（左）認為她選擇保護自己。（圖／小S、柯宇綸臉書）
▲小S（右）高喊不是台獨，柯宇綸（左）認為她選擇保護自己。（圖／小S、柯宇綸臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-05 21:26:37

藝人小S因在社群平台上發文支持中華隊，高調邀請「國手」到家吃飯，遭大陸網友撻伐之外，也痛失許多大陸品牌的代言和合作。事件持續延燒，小S今（5）日終於透過微博表態，高喊「我不是台獨」，不過網友似乎仍不埋單，要求她同步在IG、臉書等平台表明立場，而演員柯宇綸看到後，則是發文大嘆：「可惜的是小S選擇保護自己。」

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▲小S微博發文。（圖／小S微博）
▲小S微博發文。（圖／小S微博）
事實上，台灣藝人赴大陸發展後，被要求表態政治立場，似乎已讓台灣人習以為常，而對於那些藝人是否「台獨」，又如何止住大陸人的怒火，柯宇綸認為唯一的解法就是勇敢站出來，表明自己的國家是台灣，「每個被點名的藝人都有氣魄的話，中國（大陸）還敢點名任何一個台灣人嗎」，不過小S安靜幾天後，還是決定在微博上直呼自己並非台獨，讓柯宇綸忍不住大嘆：「可惜的是小S選擇保護自己，而不是全台灣的年輕藝人。」更說：「大家都以為耍小聰明可以過關賺錢，事實上就是要跪下去。」

▲柯宇綸臉書發文。（圖／柯宇綸臉書）
▲柯宇綸臉書發文。（圖／柯宇綸臉書）
有網友指出依照大陸網友的慣性，小S如果沒有完全輸誠，只說出這種模稜兩可的話根本沒有用，也有人表示小S這番言論，雙邊都會保不住，認為她危機處理得不是很好。不過有網友坦言，其實無論是市場取向，還是內心的真實認知，小S會表態自己「並非台獨」根本不意外，況且她所言屬實，至少沒有脫口「祖國統一」、「中國台灣」等敏感性用詞，希望大家不要予以攻擊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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