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打完2劑科興疫苗不夠　智利將追加一劑AZ加強防護

▲智利總統皮涅拉表示，政府將開始對施打過中國科興疫苗的人，追加接種AZ疫苗。圖為2021年1月，智利收到了第一批由中國運來的科興疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲智利總統皮涅拉表示，政府將開始對施打過中國科興疫苗的人，追加接種AZ疫苗。圖為2021年1月，智利收到了第一批由中國運來的科興疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-06 06:24:58

（中央社智利首都聖地牙哥5日綜合外電報導）智利總統皮涅拉今天表示，政府將開始對施打過中國科興疫苗的人，追加接種AZ疫苗。此前已有研究顯示，頭兩劑科興疫苗在施打完數個月後防護效力減退。

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路透社報導，智利2月啟動大規模COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，施打速度領先全球大部分國家，至今已有超過6成人口打完必要劑量，且主要是接種科興公司的CoronaVac疫苗。

皮涅拉（Sebastian Pinera）今天發表電視轉播講話表示：「我們決定對已經接種兩劑科興疫苗的人，展開疫苗強化行動。」

智利11日起將開始追加施打阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗（AZ疫苗），首批對象為3月31日前已接種疫苗的55歲以上公民。

儘管世界衛生組織（WHO）呼籲暫緩追加疫苗，好讓全球更多人能先打完第一劑，智利仍加入美國、德國、法國、以色列追加施打的行列。

智利至今病故人數共3萬5806人，總計約160萬例確診。

智利政府3日公布的數據顯示，接種科興疫苗CoronaVac防護有症狀感染的效力，2至4月間測得結果為67%，7月初開始做的重測結果則降至58.5%。（譯者：楊昭彥）1100806

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