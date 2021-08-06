白俄東奧選手投奔新生活　與丈夫在波蘭團聚

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24歲的齊瑪諾斯卡雅在東奧期間批評代表隊教練的疏失，代表隊就要把她強制送回國。她拒絕聽從教練指示從日本返國，並獲得波蘭當局提供人道主義簽證，於4日傍晚抵達華沙。
今天稍早她接受路透社專訪時說，自己未曾涉入白俄政治，但在她就要被帶到機場時，祖母來電告訴她返國不安全，讓她決定叛逃。
齊瑪諾斯卡雅隨後在華沙一場記者會上表示：「我現在在這裡感覺好多了。我覺得自己很安全，這裡有很多人支持我和我的丈夫，他已在坐車前來波蘭的路上。」
齊瑪諾斯卡雅2日決定向波蘭駐東京大使館尋求庇護後，日丹涅維奇便匆匆離家前往烏克蘭。
齊瑪諾斯卡雅告訴路透社：「我想他也很震驚。我不知道他離開白俄。我的祖母還是母親告訴我的。他打電話給我時，人已經在路上。」
「他說他和我們的父母都決定他也應該離開。他很快收拾一些東西就走了。」
白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自從去年大選引發爭議後，便帶頭嚴厲打壓異見。主要反對派人物不是落入大牢，就是流亡海外。
反對派指控魯卡申柯操縱大選使結果對自己有利，但他矢口否認。
自白俄開始打壓行動後，波蘭如同烏克蘭與立陶宛，已成為白俄羅斯人的避風港。（譯者：楊昭彥）1100806