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拜登政府對台軍售　中國外交部、國台辦跳腳回應

▲美國拜登政府批准售台「M109A6」自走砲，已進入告知國會程序。此舉再度引發北京不滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國拜登政府批准售台「M109A6」自走砲，已進入告知國會程序。此舉再度引發北京不滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-06 06:50:44

美國政府於美東時間4日宣布，國務院已批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元），並已通知國會，為拜登政府上任以來，首度對台軍售。中國外交部、國台辦紛紛發表聲明，怒批美方干涉內政，中國也將根據形勢發展，堅決採取正當、必要反制措施。

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中國外交部5日發布新聞稿，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，美國向台灣出售武器，是干涉中國內政、損害中國主權和安全利益、違背國際法和國際關係基本準則的表現，更違反了一個中國原則和中美3個聯合公報，特別是「八一七」公報規定。

中國外交部強調，美方此舉是向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉，敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美3個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

在中國國台辦部分，發言人馬曉光亦表達不滿，強烈要求美國「停止一切對台售武，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要危害台海和平穩定，不要損害兩岸同胞福祉」，並強調民進黨當局企圖「倚美謀獨、以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。

▲北京當局透過不同單位發表聲明，回應拜登政府對台軍售一事。（圖／翻攝自國台辦微博／中國外交部官網）
▲北京當局透過不同單位發表聲明，回應拜登政府對台軍售一事。（圖／翻攝自國台辦微博／中國外交部官網）
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