不甩世衛呼籲富國「別再搶疫苗」！以德法仍要打第3劑

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譚德塞指出，雖然全球還有很多人連第1劑都還打不到，但一些富裕國家卻已經在推動接種第3劑疫苗的計畫，呼籲富國至少在未來2個月，都先不要急著追加第3劑，以便達成9月底時，各國至少10%人口接種過首劑疫苗的目標：「我理解各國政府都想保護人民免受Delta變種的影響，但我們不能接受那些已經用掉全球大部分疫苗的國家，繼續使用更多的疫苗。」
可惜的是，7月底就已經展開60歲以上國民第3劑接種的以色列，總理班內特(Naftali Bennett)發表聲明，聲稱年過60而未接種加強劑的人士，患重症及死亡的可能性高6倍，並認為以色列為長者接種輝瑞(Pfizer/BioNTech)疫苗加強劑，將能為全球打擊Delta變種提供重要資訊。
在推出第3劑接種前，以色列就已因囤積大量即將過期的疫苗，不得不到處找國家交換一事，而受到國際社會關注。
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也指出，法國有意從9月開始，為老年人和弱勢群體推出第3劑疫苗接種計畫，聲稱雖然不是所有人都適用加強針，但對最脆弱和最年長的群體來說都是必要的。
另一方面，9月起將為免疫功能低下患者、高齡長者及養老院住戶接種第3劑疫苗的德國，其衛生部也反駁了世衛針對富國的指控，強調已捐贈至少3000萬劑疫苗給其他較貧窮的國家，希望在為德國弱勢群體提供預防性的第3次疫苗接種時，也繼續支持全球更多人口獲得疫苗。
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