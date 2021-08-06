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不甩世衛呼籲富國「別再搶疫苗」！以德法仍要打第3劑

▲在全球多數人口都還未能接種首劑疫苗的時刻，富裕國家卻已經開始、或將要開始為國民施打第3劑加強針。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲在全球多數人口都還未能接種首劑疫苗的時刻，富裕國家卻已經開始、或將要開始為國民施打第3劑加強針。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-06 07:46:36

世界衛生組織(World Health Organization, WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，先前已多次示警全球疫苗分配嚴重不均的問題，4日又再重申，希望疫苗數量充足的富國先不要搶著為國民打第3劑加強針，把疫苗留給其他資源較少的國家。然而，除了以色列已經率先為60歲以上的長者開打第3劑以外，德國及法國也無視世衛呼籲，宣布將從9月起，為染疫高風險的國民施打加強劑。

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譚德塞在日內瓦當地時間4日舉行的記者會上表示，全球已接種超過40億劑疫苗，但其中逾8成都流入中高收入的國家，而這些國家占全球人口不到一半。今年5月時，高收入國家每100人就注射了約50劑疫苗，這個比率之後又更高了；相對之下，由於缺乏供應來源，低收入國家平均每100人只能注射1.5劑，形成強烈落差。

譚德塞指出，雖然全球還有很多人連第1劑都還打不到，但一些富裕國家卻已經在推動接種第3劑疫苗的計畫，呼籲富國至少在未來2個月，都先不要急著追加第3劑，以便達成9月底時，各國至少10%人口接種過首劑疫苗的目標：「我理解各國政府都想保護人民免受Delta變種的影響，但我們不能接受那些已經用掉全球大部分疫苗的國家，繼續使用更多的疫苗。」

可惜的是，7月底就已經展開60歲以上國民第3劑接種的以色列，總理班內特(Naftali Bennett)發表聲明，聲稱年過60而未接種加強劑的人士，患重症及死亡的可能性高6倍，並認為以色列為長者接種輝瑞(Pfizer/BioNTech)疫苗加強劑，將能為全球打擊Delta變種提供重要資訊。

在推出第3劑接種前，以色列就已因囤積大量即將過期的疫苗，不得不到處找國家交換一事，而受到國際社會關注。

▲以色列已開始為60歲以上長者接種第3劑疫苗的計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列已開始為60歲以上長者接種第3劑疫苗的計畫。（圖／美聯社／達志影像）
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也指出，法國有意從9月開始，為老年人和弱勢群體推出第3劑疫苗接種計畫，聲稱雖然不是所有人都適用加強針，但對最脆弱和最年長的群體來說都是必要的。

另一方面，9月起將為免疫功能低下患者、高齡長者及養老院住戶接種第3劑疫苗的德國，其衛生部也反駁了世衛針對富國的指控，強調已捐贈至少3000萬劑疫苗給其他較貧窮的國家，希望在為德國弱勢群體提供預防性的第3次疫苗接種時，也繼續支持全球更多人口獲得疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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