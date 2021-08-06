打了逾17億劑疫苗仍被Delta攻陷 中國專家曝疫情趨緩點
中國這波新冠本土疫情仍在持續，根據中國衛健委6日清晨公布的最新數據，8月5日0—24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，又新增確診病例124例，其中本土病例就占80例（江蘇61例，湖南9例，湖北6例，內蒙古1例，河南1例，海南1例，雲南1例）。不過，當局聲稱此輪疫情總體形勢可控，只要各地嚴格落實好各項防控措施，疫情有機會在2到3個潛伏期內基本得到控制。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-06 09:07:19
綜合陸媒報導，中國國家衛健委新聞發言人米鋒5日在記者會上公布，截至8月4日，中國全國累計報告接種新冠疫苗劑次，已達17億2622.3萬劑次。然而，近日這波始於江蘇省南京市祿口機場的疫情，傳播鏈仍在擴散中，已有17個省份通報出現本土確診或無症狀感染者，其中江蘇省仍是重災區，其他省份仍呈現多點爆發的狀況。
雖然確診病例仍在增加，但中國國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華認為，從目前情況看來，此輪疫情總體形勢可控，只是因波及範圍大、人群面廣，加上多個不同來源的輸入病例，導致本土疫情疊加，才會增加了整個疫情的艱鉅性和複雜性，只要各地嚴格落實好各項防控措施，預計疫情在2到3個潛伏期內，就能基本得到控制。
值得注意的是，在江蘇省8月5日0-24時新增的61例本土病例中，揚州市就占了58例，南京市則通報1例，其餘2例出現在淮安市，為無症狀感染者轉為確診病例。由於揚州警方3日才以涉嫌妨害傳染病防治罪，拘捕1名隱瞞南京居住史、自行前往揚州，還出入多間牌室打麻將，引發群聚感染疫情的毛姓婦人，不排除是有關傳播鏈正在揚州市區持續蔓延的跡象。
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