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Delta入侵拉警報！美國數州醫療資源吃緊 醫院床位短缺

▲美國近日因Delta變種入侵, 疫情急速反彈、升溫。圖為疫區熱點之一的佛羅里達州。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國近日因Delta變種入侵, 疫情急速反彈、升溫。圖為疫區熱點之一的佛羅里達州。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-06 11:51:52

美國的新冠疫情反彈，確診數量回升，在疫苗接種率不高的州特別顯著，也造成醫療體系壓力。

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綜合《美聯社》等外媒報導，近期在佛羅里達州，因為新冠治療需求大增，許多手術被迫延期，連會議室、禮堂和自助餐廳都擺放了床位。在密西西比州，全州的重症床位只剩6張，喬治亞州也有醫院不得不將病人拒於門外；類似的情況也發生在路易斯安那州，器官移植等手術一起被推遲。

佛羅里達州好萊塢紀念醫療保健首席醫療觀納普博士(Marc Napp)受訪時透露，近期赴院患者數量激增，前所未見，但床位、醫生、護理人員的數量就是只有那麼多。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據，過去一個月，美國因新冠肺炎住院的患者人數幾乎翻了2倍，達到近45000人，雖然比起1月份冬季高峰期的124000人還少，但公衛專家警告，這一波疫情反而更令人擔憂，因為它的上升趨勢比之前更快。此外，讓公衛專家和一線醫務人員感到沮喪的是，這次疫情有很大比例的患者是年輕人，住院者大多數都沒有接種過疫苗。

報導指出，僅佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州和密西西比州，就占美國目前所有住院人數的40%以上。密西西比州是全美疫苗接種率最低的州之一，完成接種的人口不到35%；路易斯安那州和喬治亞州的情況也好不到哪裡去，約為38%；佛羅里達州則接近49%。相較於新英格蘭地區(緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻薩諸塞州、羅德島州、康乃狄克州)的超過60%，確實偏低了。

截至週四為止，佛羅里達州在這波疫情中，已有超過12500名患者因新冠住院，其中逾2500人重症，平均每天新增近18000例確診，僅僅不到1個月前還不到2000例。喬治亞州這個禮拜就有20多家醫院必須拒絕患者；密西西比州衛生官員托馬斯·多布斯博士(Dr. Thomas Dobbs)則形容，Delta變種毒株就像海嘯一樣席捲密西西比州，彷彿看不到盡頭。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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