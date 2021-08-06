3員工不打疫苗被炒魷魚！美國《CNN》：這是零容忍政策
知名外媒美國《有線電視新聞網》(CNN)近期對3名員工開鍘，以違反公司政策為由將其開除，因為他們在未接種新冠疫苗的情況下還赴公司工作。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-06 12:33:33
綜合外媒報導，《CNN》總裁札克(Jeff Zucker)5日向員工發出一封公司內部通知，聲稱有3名員工因為不配合公司接種疫苗的政策而被炒魷魚，雖然未透露有關被開除員工的更多細節，但札克在信中特別強調：「在過去的一週裡，我們發現有3名員工沒打疫苗就來辦公室，讓我再清楚說一次，我們對此是『零容忍』政策」，足見情事嚴重程度。
札克強調，所有《CNN》的員工，不管是辦公室內勤或是在外跑線的人，都必須接種疫苗。《CNN》目前已有1/3的員工重返辦公室工作，該公司在亞特蘭大、華盛頓和洛杉磯的辦公室，也允許員工在自願的基礎上進入辦公室辦公。
報導提到，過去幾個月來，美國大多數的雇主，主要是靠宣傳活動、獎金和其他激勵措施來鼓勵員工接種，然而現在隨著Delta病毒威脅日增，越來越多的企業或是政府單位，包括美國聯邦政府、加州和紐約州政府、谷歌(Google)、臉書(Facebook)、微軟（Microsoft）等等，不得不制訂出新規則，包含強制要求接種疫苗，或是必須定期接受檢測。
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