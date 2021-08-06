奧運奪牌獎金給選手「愈多愈好」？林義傑反揭關鍵痛點
東京奧運賽事即將進入尾聲，在台灣也再度掀起「體育改革」的聲浪，更有不少民眾高呼要再度增高奪牌獎金。不過超馬選手林義傑也撰文指出「關鍵點」，認為「天下所有教練、選手們要的不是金銀財寶，他們要的是保障制度，是完善的契約化」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 12:37:49
林義傑在臉書上分享過去曾任體委會署長張少熙所作資料，發現美、澳、英、日、 韓等國的體育環境為「職業運動興盛，因此政府支持方式較少，企業投入資源較多」，反觀中國則是以政府支援占多數，不禁感慨「我國體育制度上矛盾之處，我們羨慕歐美日等國家體育政策，也做出許多相關研究，但我們仍選擇『後者制度』」。
林義傑認為，「如同日本政府將運動振興法法規制度建立完善，而非只是一只行政命令、規則到基層執行辦法，而讓從業人員包括：運動員、教練、陪練員...等都能有專法的勞動保障？一再說明，錦上添花不是政府要做的事，是民間社會的認同。天下所有教練、選手們要的不是金銀財寶，他們要的是保障制度，是完善的契約化」。
最後林義傑也說，「如果，我們政策價值觀只在於不斷錦上添花，當有一天選手價值觀被扭曲時，我想可能就是選手出走時刻」。（編輯：潘毅）