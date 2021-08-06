來不及說再見！李安拍2部片憶父親　聞夥伴一席話秒崩潰

知名大導演李安受邀參加《魯豫有約之大咖一日行》節目，聊到父親李昇，他表示不少電影都是受到對方的影響，繼而造就了他經典父親三部曲，《推手》、《囍宴》、《飲食男女》的誕生。李安坦言因沒來得及見父親最後一面，私下在拍攝《色．戒》、《少年Pi的奇幻漂流》期間，曾大崩潰過2次。

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▲李安（左）受邀參加《魯豫有約之大咖一日行》節目專訪。（圖／LiTV、世銓提供）

× ▲李安（左）受邀參加《魯豫有約之大咖一日行》節目專訪。（圖／LiTV、世銓提供）

李安透露在接到弟弟致電告知父親離世的消息後，對父親的愧疚始終未散，「在拍《色．戒》時，有一個美術部的負責人幫忙布置做景，某天得知對方的父親過世時，沒有回去奔喪」，於是李安便過去安慰他，但他也瞬間崩潰，「因為我自己也是這個樣子，那是第一次崩潰，還有一次是拍完《少年Pi的奇幻漂流》，有人問我說，船沉的時候，那個男孩子說『從來沒有跟父親說再見，從來沒有好好的說一聲再見…』那天晚上我也崩潰了一次。」

憶起在天堂的父親，李安表示在美國拍《臥虎藏龍》跟《綠巨人浩克》後，感覺很疲累，也沒有什麼野心，就跟父親說要退休了，而對方就回：「你教書吧！」不過從來沒低過頭的李安，這次卻很果斷地回絕，父親又說：「你才49歲，給孩子不好的榜樣。」還寫了對聯：「入山不必太深，下筆不必太濃」，告訴李安那就頂起鋼盔，繼續往前衝。

另外，李安也透露自己的名字雖然有「安」字，但其實他在生活上非常需要安全感，「我這個人比較害羞，膽子比較小，怕得罪人，可是我好像有一個隱藏性格，就是我拍片的時候，老是往不安全的地方走，如果不是這樣的話，我會有一種不安全感」，他認為這就是為什麼冒險會變成一種常態、微妙心理，「所以如果什麼事情都對的時候，反而有一種很毛的感覺，不曉得有什麼更大的事情會發生」。

▲李安坦言其實自己很害羞，膽子比較小。（圖／LiTV、世銓提供）